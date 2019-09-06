С 13 по 15 сентября в кинотеатре "Художественный" в Самаре пройдет фестиваль японского кино (6+).

Для фестиваля организаторы выбрали три фильма 2009–2013 гг.: "Мамесиба", "Термы Рима", "Сказка о самурайской кухне. История о настоящей любви".

Помимо этого в программе фестиваля 13 сентября обозначены — открытый урок по японской культуре и языку, мастер-классы по каллиграфии и игре маджонг. Открытие фестиваля планирует посетить министр посольства Японии в России Ямамото Тосио.

На мероприятия фестиваля и показ фильмов вход свободный. Перед показом нужно просто получить "пригласительный билет" в кассе кинотеатра.

Программа фестиваля:

13 сентября, 16:30 — Открытый урок по японскому языку и японской культуре (Арт-фойе).

17:00 — Мастер-класс по каллиграфии, игре Маджонг (Арт-фойе).

18:00 — Торжественное открытие фестиваля с участием министра посольства Японии в России Ямамото Тосио.

18:30 — Мини-спектакль на японском языке (театральная постановка).

19:00 — Показ фильма реж. Тору Камэй "Мамесиба" (2009, драма, 1.46, 6+). Пронзительная история дружбы человека и его собаки.

14 сентября, 19:00 — Показ фильма реж. Хидэки Такэути "Термы Рима" (2012, фантастика, 1.48, 6+). Древнеримский инженер-проектировщик Люциус мучается с проблемой разработки общественной бани и, благодаря пространственно-временному смещению, попадает в современную Японию, в одну из традиционных бань.

15 сентября, 19:00 — показ фильма реж. Юдзо Асахара "Сказка о самурайской кухне. История о настоящей любви" (2013, драма, история, 2.02, 6+). Охару отличный повар. Из-за ее таланта приготовления пищи она выходит замуж за Ясунобу, который является наследником семьи Фунаки. Хотя семья Фунаки работает поварами, Ясунобу ужасен в приготовлении пищи. С помощью свекрови Охару начинает учить Ясунобу готовить.