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Преступления Происшествия

В отношении экс-главы СОФПИЖС возбудили еще одно дело

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Бывший руководитель Самарского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе (СОФПИЖС) Виктор Костин стал фигурантом еще одного уголовного дела, сообщает "Самарское обозрение".

Напомним, СОФПИЖС существует с 1996 г., основная задача фонда — поддержка жилищного строительства в сельских районах. Костин руководил организацией с середины 2014 г. по сентябрь 2018 года.

Сразу после ухода Костина его деятельностью занялась общественность в лице депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, а с его подачи — и проверяющие и контролирующие органы. Хинштейн открыто транслировал информацию об исчезновении 900 млн руб. со счетов в СОФПИЖС при Костине.

Довольно скоро к проверкам подключились прокуроры, которые выяснили факт начисления в 2017–2018 гг. главой СОФПИЖС самому себе премий на 2,548 млн рублей. В июне 2019 г. полиция возбудила уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями" (ч.1 ст. 201 УК РФ). Вред, причиненный действиями бывшего руководителя СОФПИЖС, был оценен как "существенный". Максимальная санкция по данной статье — лишение свободы на срок до четырех лет.

Однако проверки деятельности Костина на этом не закончились. По информации "СО", в последних числах августа 2019 г. Следственным управлением УМВД РФ по городу Самаре возбуждено второе уголовное дело в отношении экс-главы СОФПИЖС. Как установили оперативники экономического блока областного ГУ МВД, в период с 2014-го по 2018 г. Виктор Костин, "используя свое служебное положение, неправомерно распорядился о создании приказов, на основании которых были перечислены денежные средства с расчетного счета СОФПИЖС на селе на лицевой счет Костина".

Сумма ущерба от действий экс-руководителя фонда оценена в 6,461 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

Этот состав уже относится к тяжким — его максимальная санкция составляет 10 лет лишения свободы. Сам Виктор Костин говорит, что ему ничего не известно о возбуждении нового уголовного дела.

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