Стала известна программа фестиваля документалок "Соль земли"

В Самаре 16 по 20 сентября пройдет XII фестиваль документальных фильмов "Соль земли".

В 2019 г. в адрес фестиваля пришло более 300 работ. В конкурсную программу вошли 52 документальных картины, представленные в пяти номинациях: "Здесь и сейчас", "Времена не выбирают", "Русский собор", "Чти отца твоего и матерь твою", "Камо грядеши?.." Среди них фильм о митрополите Никоне. Сразу две картины о военном мужестве: "Битва за небо", "Летчик милостью Божией". Вдохновляет красотой лента "Империя балета".

Особенностью XII фестиваля стали фильмы, посвященные дружбе народов, соседствующих в одном государстве, а также теме взаимоотношений человека и природы.

Участниками и гостями кинофестиваля будут: Инга Оболдина — актриса театра и кино, Заслуженная артистка России; Николай Досталь — кинорежиссер, Народный артист России; Ирина Волох — режиссер, член Белорусского союза кинематографистов; Николай Волков — кинооператор, Заслуженный деятель искусств РФ (Санкт-Петербург); Дали Окропиридзе — киновед, руководитель представительства МКФ "Золотой Витязь" в Грузии, член Славянского Международного творческого объединения (Грузия); Александр Мясников — журналист, писатель, историк, лауреат Государственной премии Правительства РФ в области культуры, один из создателей Мультимедийного исторического парка "Россия — Моя история" (Москва).

Главной фестивальной площадкой станет ЦРК "Художественный" (ул. Куйбышева, 103-105), также кинопоказы и творческие встречи продут в кинозале мультимедийного парка "Россия — Моя история" (ул. Красноармейская, 131, ТК "ГудОк").

Программа фестиваля:

16 сентября

18:00-20:00 Открытие фестиваля, творческий вечер актрисы Инги Оболдиной. ЦРК "Художественный", Большой зал, ул. Куйбышева, 103/105.

17 сентября

9:00-16:00 Показ конкурсных и внеконкурсных фильмов. ЦРК "Художественный", Большой, Камерный и Малый залы.

11:00-16:00 Показ конкурсных и внеконкурсных фильмов. Мультимедийный исторический парк "Россия-моя история", ул. Красноармейская, 131.

18 сентября

9:00-18:30 Показ конкурсных фильмов фестиваля "Соль земли". ЦРК "Художественный", Большой, Камерный и Малый залы.

19:00-21:00 Творческая встреча с Николаем Досталем с участием Евгении Досталь и Валерия Гришко.

11:00-13:00 Мастер-класс для студентов профильных вузов от кинорежиссера Николая Досталя. Мультимедийный исторический парк "Россия-моя история".

14:00-16:00 Встреча с Ольгой Безродной. Тема встречи — жизнь и творчество Владимира Высоцкого. По окончании — показ киноленты из архива фестиваля.

19 сентября

9:00-11:00 Показ конкурсных фильмов фестиваля "Соль земли". ЦРК "Художественный", Большой, Камерный и Малый залы.

14:30-16:30 Церемония награждения победителей. Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.