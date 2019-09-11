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Общество

В Самаре дети спасли пса, привязанного к рельсам

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Самаре дети спасли пса, которого живодеры привязали к рельсам и оставили умирать, сообщает samara.kp.ru. Ребята отвязали собаку и отвели к дому местной зоозащитницы Ирины.

"Мальчишка ласковый, немного трусливый — еще бы, такое предательство. Детей любит очень. Каждую ночь он их ждал и очень радовался, когда они выходили гулять. Что они с ним делали, не передать — терпел все! Вы много видели беспризорных собак, которых дети таскают за хвост, уши и холку? Я нет. А он терпит, лишь бы кто взял домой. Кошек терпит — рядом с ним жила уличная кошка, ела из его миски. Он, конечно, был не рад, но не тронул", — рассказывает женщина.

По словам Ирины, она знает кто бывшая хозяйка пса. Женщина живет неподалеку и злоупотребляет спиртным.

"К сожалению, это не первый случай у нас в микрорайоне — недавно живодеры так же привязали к рельсам котенка. К счастью, его тоже успели спасти", — поделилась зоозащитница.

Спасенную собаку назвали Изюм. Сначала он жил у подъезда Ирины, но потом его забрали на платную передержку местные волонтеры. Пес молодой, активный, хорошо охраняет дом. На днях ему провели кастрацию, и теперь он готов к передаче в новую семью.

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