Стартовал прием заявок на конкурс "Студент года 2019"

В понедельник, 9 сентября, в регионе стартовал прием заявок на конкурс по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области "Студент года 2019".

Конкурс позволит студентам проявить себя, показать свои достижения, укрепить партнерские отношения, даст возможность представить регион на Российской национальной премии "Студент Года 2019". За 7 лет в конкурсе приняли участие около 2200 студентов Самарской области.

Конкурс проводится по 10 номинациям для студентов вузов и ссузов региона:

Староста года;

Доброволец года;

Студенческий лидер вуза;

Студенческая творческая личность года вуза;

Спортсмен года вуза;

Интеллект года;

Студенческий лидер ссуза;

Студенческая творческая личность года ссуза;

Спортсмен года ссуза;

Молодой профессионал года.

Также у студентов вузов и ссузов сохраняется возможность получить "Гран-при" Конкурса. Для участия в ней участнику необходимо сделать отметку в своей заявке, приложить к основному портфолио дополнительный пакет конкурсной документации, одержать победу в одной из номинаций конкурса и показать достижения из иных сфер, отличных от основной номинации. Традиционно награду победителю "Гран-при" вручит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Участниками конкурса могут стать студенты возрастом до 25 лет очной формы обучения вузов и ссузов Самарской области и филиалов, находящихся в нашем регионе. Для этого им необходимо подать заявку и портфолио в печатном виде в молодежный лофт "StrelkaHall" по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская, д. 30 до 18:00 часов 30 сентября 2019 г.

На очном этапе конкурсанты, прошедшие отбор, выступят перед экспертами конкурсной комиссии. Для каждой номинации будут проводиться уникальные задания.

Особенностью этого года станет система наставничества. Наставниками станут победители конкурса прошлых лет, которые являются лидерами своих направлений деятельности. Они будут помогать конкурсантам, делиться опытом, отвечать на важные вопросы.

Проведение очного этапа и определение финалистов конкурса пройдет с 7 по 13 октября, затем состоится торжественная церемония награждения лауреатов и победителей.