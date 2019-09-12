Комбикормовый завод, который построит "Центр-Резерв", обеспечит комбикормами не только область

В октябре компания "Центр-Резерв" запускает в Самаре крупнейший в губернии комбикормовый завод. О принципах успешного ведения агробизнеса и особенностях текущего сезона, о социальной ответственности и историческом наследии в интервью "АПК и пищепром" рассказал учредитель компании Алексей Неустроев.

— Насколько остро для регионального животноводства стоит вопрос обеспечения комбикормами?

— Сегодня в Самарской области нет предприятий подобного типа, а основные поставки комбикормов в хозяйства идут из других регионов. В октябре мы запускаем в эксплуатацию современный комбикормовый завод с автоматизированным производством и развитой инфраструктурой. Нам он нужен в первую очередь для того, чтобы обеспечивать свой свинокомплекс "Кировский", которому требуются комбикорма по множеству рецептур. В животноводстве значительную часть себестоимости продукции составляют затраты на корма. Завод не только сократит затраты, но и даст возможность полностью контролировать качество выпускаемых кормов. В течение года завод заработает в две смены, мы полностью перейдем на собственные комбикорма, что позволит снизить себестоимость нашего мяса примерно на 20%.

— Каким будет объем производства?

— Ежемесячно завод сможет выпускать до 20 тыс. тонн современных комбикормов. Для нашего свинокомплекса необходимо порядка 1,5 тыс. тонн в месяц. Поскольку все крупные потребители покупают корма за пределами региона, завод в центре Самарской области будет играть значительную роль в обеспечении региона комбикормами. Выгодное с точки зрения логистики расположение предприятия позволит покрывать потребности и соседних территорий. Уже сейчас к нам поступает множество заявок из других областей, в том числе и Казахстана.

— Сырьевая база для завода сосредоточена в Самарской области?

— В нашем регионе производятся не все ингредиенты. Например, нет соевого шрота, это важная составляющая любого комбикорма. Отмечу, выгодное расположение завода на реке дает возможность не только отгружать продукцию по воде, но и принимать сырье водным путем. Независимо от объемов урожая сои, мы привезем шрот по Волге откуда угодно — с юга или севера, из Санкт-Петербурга или Румынии. Кроме того, у нас есть собственный земельный банк, и мы будем выстраивать севооборот под производство комбикормов.

— Как сложился агросезон в ваших растениеводческих хозяйствах в Красноармейском и Клявлинском районах? Был ли пересев озимых?

— Квалифицированный хозяйственник заранее понимает, когда не нужно сеять озимые, чтобы не пересевать — обычно это понятно уже к концу июля. Некоторые по-прежнему идут на риск, а потом молятся на дождь. В прошлом году хозяйства массово сеяли озимые в сухую землю, хотя очевидно, что отсутствие влагозарядки уже ничем не восполнится. Мы решили, если в первой декаде августа не пройдет дождь, озимые сеять не будем. И не ошиблись. Весной посеяли яровые, то есть поле из севооборота не выпало и свои деньги заработало. Урожайность ячменя на круг составила более 24 ц/га, яровая пшеница дала более

30 ц/га.

— В свиноводстве региона основной прирост поголовья в этом году обеспечен главным образом за счет вашего свинокомплекса "Кировский" в Красноармейском районе…

— Правительство Самарской области оказало нам значительную поддержку с запуском производства. Если бы не эта помощь, нам пришлось бы полностью прекратить инвестиционную деятельность в Красноармейском районе и возобновить ее через год-два. Проблемы были связаны с банкротством "Газбанка" и потерей финансовых средств в этой организации. Сегодня свинокомплекс является крупнейшим в Самарской области, и по уровню технологий в регионе нет ничего подобного. Сейчас мы покрываем примерно 10-15% потребности области в свинине. Плановые показатели, которые были заложены в проект, исполняются либо уже исполнены, а по некоторым позициям мы работаем сверх плана. Поголовье составляет 34 тыс. голов, включая 2,7 тыс. свиноматок. Средний вес — 112 кг, а средний убойный возраст — 165 дней, хотя по плану было 180 дней, то есть эффективность хозяйства на 10% выше запланированной. Если говорить о таких параметрах, как конверсия корма (количество кормовых затрат на каждый прибавленный килограмм мяса), то по плану мы должны были тратить 3,7 кг корма, а сегодня тратим 3 кг. От одной свиноматки мы получаем 12,4 деловых поросят (тех, которые дошли до убоя), а по плану было 12,1.

— Какова производственная мощность хозяйства?

— Мы работаем всего полгода — первую свинью на убой сдали в феврале. Несмотря на пусконаладочный режим, хозяйство работает с хорошей динамикой. Сегодня мощность предприятия составляет 6,5 тыс. тонн в год в живом весе, а в течение следующего года объем производства превысит 7 тыс. тонн. Сейчас мы реализуем свинину в живом весе, а через год планируем запустить собственный убойный комплекс, который станет самым высокотехнологичным предприятием подобного типа в регионе. Сегодня на свинокомплексе трудятся порядка 400 человек, а после запуска убойного цеха и выхода на проектную мощность всего предприятия сотрудников будет больше 800 человек. Мы готовы принимать непосредственное участие в развитии сельских территорий, поэтому планируем строить Агрогородок в Красноармейском районе и привозить туда специалистов.

— Водный элеватор в Самаре занимает особое место в зерновой логистике региона, через него переваливается львиная доля регионального экспорта зерна. Как идут отгрузки?

— В прошлом сезоне суточная перевалка зерна на элеваторе в среднем составляла 1 тыс. тонн, но мы можем отгружать и 2 тыс. тонн в сутки. Количество загруженных на элеваторе пароходов с начала сезона можно пересчитать по пальцам. Если говорить коротко — отгрузок из области практически нет. Зернотрейдеры находятся между молотом и наковальней — производитель ждет более высоких цен, покупатель по этим ценам брать не хочет. Виды на урожай были хорошими, но погода нанесла Поволжью сильный удар, поэтому валовой сбор ниже прогнозного. Чтобы компенсировать недобор, мы не продаем зерно в ожидании других цен. А мировая и внутренняя цена идет вниз, поскольку в целом по стране достаточно высокая валовка и отличный урожай на Украине и в Европе. Юг России спокойно продает зерно на экспорт, а мы стоим. Урожай убран, но мы ничего не продали. Если в прошлом году в это время корабли стояли в очереди под загрузку, то сейчас их нет, а навигация постепенно подходит к концу. Никто ничего не везет, пока не сбалансируется рынок. Производитель переоценил свои ожидания.

— В Самарской области реализуется региональная составляющая нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Достаточно ли у нас мощностей по отгрузке зерна для отправки на зарубежные рынки?

— Основные мощности по перевалке зернопродукции водным путем сосредоточены в Самаре, Тольятти и Октябрьске. Даже если не принимать в расчет временные отгрузочные площадки, этого вполне хватает для того, чтобы отгрузить весь объем зерна, который нужно отправить на экспорт.

— Насколько строительство Фрунзенского моста мешает работе Самарского водного элеватора?

— Неудобства временные… Фрунзенский мост даст элеватору новые логистические преимущества и возможности. Отдельно скажу о территории, на которой он находится. Будучи историком по образованию, я с большим трепетом отношусь к старой Самаре. Здание нашего элеватора является памятником архитектуры и входит в федеральный реестр, поэтому для меня очень важно, чтобы он не просто работал, но и выглядел надлежащим образом.