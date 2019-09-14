В Самаре начался фестиваль японского кино

13 сентября в кинотеатре "Художественный" состоялось торжественное открытие фестиваля японского кино с участием министра посольства Японии в России Ямамото Тосио.

"Я очень рад, что мы можем открыть фестиваль японского кино, который проходит в Самаре впервые. Кинематограф — это особое искусство, через которое можно прикоснуться к культуре другой страны. И поэтому мы хотим, чтобы россияне смогли познакомиться с широким спектром японской культуры именно через кино", — поделился Ямамото Тосио.

Помимо кинопоказов, в рамках фестиваля была организована развлекательная программа. На уроке японского языка преподаватель и переводчик Анна Малаканова рассказала, почему японцы используют иероглифы, существуют ли в их речи ударения и как правильно обратиться к прохожему, чтобы не оскорбить его.

Анна Мельникова, организатор мастер-классов по китайской игре "Маджонг", поделилась хитростями игры, в которой используются игральные кости для четырёх игроков. Михаил Стрельцов, представитель Института восточной культуры, подробно рассказал о каллиграфии кандзи и дал возможность попробовать написать иероглифы всем желающим.

Перед фильмом зрители увидели театрализованное выступление в исполнении участников организации "Общество "Россия — Япония" под названием "Дума цветка и мечты бабочки", где рассказывалось, как японцы узнавали о творчестве поэта Александра Сергеевича Пушкина и как через свою поэзию показывали чувства и эмоции.

В завершении мероприятия ценители японской культуры посмотрели художественный фильм режиссера Тору Камэй "Мамесиба" — трогательную историю о мужчине средних лет и двухмесячной собаке. Мать главного героя уходит из дома после смерти мужа, что вынуждает его отправиться с собакой на ее поиски.

"Японское кино всегда интересовало нашего зрителя и в советские времена, и сейчас, — рассказала врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина. — Сегодня я вижу много молодых людей в зале, потому что японское анимационное кино всегда привлекало нашего зрителя новыми технологиями и спецэффектами".

Фестиваль будет идти три дня. 14 сентября в 19:00 состоится показ фильма режиссера Хидэки Такэути "Термы Рима". По сюжету фильма древнеримский инженер-проектировщик Люциус мучается с проблемой разработки общественной бани и благодаря пространственно-временному смещению попадает в современную Японию, в одну из традиционных бань, где и начинаются его приключения. 15 сентября в 19:00 гостей ожидает просмотр кинокартины режиссера Юдзо Асахара "Сказка о самурайской кухне. История настоящей любви". Это история о девушке с именем Охару, которая, из-за своих высоких кулинарных способностей, выходит замуж за наследника семьи Фунаки, Ясунобу. Но молодой человек, несмотря на тот факт, что его родители работают поварами, совершенно не умеет готовить. С помощью свекрови Охару начинает учить Ясунобу этому искусству.

На фестиваль можно попасть по пригласительным билетам, которые бесплатно раздают в кассе кинотеатра "Художественный". В следующем году планируется провести совместную с посольством Японии большую культурную программу, где будет возможность увидеть не только японское кино, но и много знаменитых гостей.