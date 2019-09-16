Валерий Бондаренко в сентябре покажет фильмы Светланы Проскуриной и Джеймса Грэя

В сентябре в кинотеатре "Художественный" пройдут две встречи авторской программы "Страх высоты" с Валерием Бондаренко".

В пятницу, 20 сентября, в 19:00 в кинолектории покажут новый фильм Светланы Проскуриной "Воскресенье" (Россия, 2019, 18+). Картина была номинирована на главный приз Московского международного кинофестиваля.

Российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Светлана Проскурина в 1990 г. с фильмом "Случайный вальс" завоевала главный приз кинофестиваля в Локарно — "Золотой леопард". В 2010 г. картина Светланы Проскуриной "Перемирие" завоевала главный приз 21-го кинофестиваля "Кинотавр".

"Воскресенье", по мнению критиков, пытается совмещать злободневность содержания с артхаусной формой. Известный чиновник из мэрии провинциального российского города получает записку: "Скоро умрешь". Не придав этому значения, он готовится провести очередное воскресенье по намеченному графику — семейные вопросы, личное, работа, разное… Но это воскресенье пройдет по-другому. С утра оно покатится с горы, сметая по пути все планы, внешнее благополучие, и, возможно, жизнь.

В главных ролях: Алексей Вертков, Вера Алентова, Владимир Ильин, Александра Ребенок, Илья Викторов, Максим Битюков.

26 сентября в 19:00 Валерий Бондаренко покажет премьеру фильма Джеймса Грэя "К звездам" / Ad Astra (Бразилия, США, Китай, 2019, 16+). В картине снялись Брэд Питт, Лив Тайлер, Томми Ли Джонс.

Американский кинорежиссер и сценарист Джеймс Грэй является обладателем "Серебряного льва" Венецианского кинофестиваля. Картины Грэя четырежды входили в основную конкурсную программу Канн. Режиссер широко известен как постановщик нашумевшего криминального триллера "Ярды", драмы "Любовники" и приключенческой фантастики "Затерянный город Z".

Новая картина "К звездам" рассказывает об эпичном путешествии к границам Солнечной системы в попытке разгадать тайны мироздания и устранить некую опасность, угрожающую человеческому существованию. Инженер армейского корпуса путешествует по Галактике в поисках отца, который отправился искать внеземную цивилизацию 20 лет назад и исчез.