16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Список специальностей, по которым обучаются студенты Жигулевского государственного колледжа, в этом году пополнился Национальный проект "Образование" набирает силу в учебных заведениях региона Стартовал прием заявок на конкурс "Студент года 2019" Управляющим директором самарского НОЦа назначен Роман Самсонов Пять образовательных учреждений региона стали "Базовыми школами РАН"

Образование Общество

В селе Выселки появится свой мини-технопарк

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Упоминания о школе в селе Выселки датируются 1864 годом. Тем более примечательно, что здесь идут преобразования, которые создадут цифровую среду для формирования изобретательского, креативного и критического мышления.

Фото: предоставлено школой села Выселки

Выселки — село многонациональное. Когда-то здесь было две школы — русская и татарская, потом, в начале семидесятых, их объединили в большом трехэтажном здании. Теперь ребятам рассказывают об этом при посещении школьного музея.

Сегодня школа участвует в нацпроекте "Образование" и создает мини-технопарк, в котором будут работать робо-квантум, VR/AR-квантум, IT-квантум и даже хайтек-цех — высотехнологичная лаборатория, оснащенная 3D-принтером и станком с ЧПУ.

Инновационная среда, которую формируют в школе, будет работать на развитие изобретательского инженерного мышления. Цифровизация, охватывающая все новые сферы жизни, требует специалистов, хорошо владеющих высокими технологиями и понимающими логику создания интеллектуального продукта. Вовлечение как можно большего количества обучающихся в инженерно-конструкторскую и исследовательскую деятельность должно раскрыть потенциал ребят и помочь им определиться с выбором профессии, которая обеспечит им успех.

К этой работе коллектив тщательно готовился, рассказывает директор школы Ольга Чабуркина, кстати, ее выпускница. Были отремонтированы кабинеты, прошли обучение педагоги. На базе мини-технопарка начинают работать объединения дополнительного образования детей, в которых смогут заниматься ребята из других школ района.

Ольга Чабуркина, директор школы села Выселки:

— Школа взяла на себя заботу о профессиональном ориентировании старшеклассников. Мы помогаем каждому найти дело по душе. Превратится ли оно в хобби или станет профессией — неважно. Главное, чтобы подросток действительно увлекся этим.

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6