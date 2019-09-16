В селе Выселки появится свой мини-технопарк

Упоминания о школе в селе Выселки датируются 1864 годом. Тем более примечательно, что здесь идут преобразования, которые создадут цифровую среду для формирования изобретательского, креативного и критического мышления.

Выселки — село многонациональное. Когда-то здесь было две школы — русская и татарская, потом, в начале семидесятых, их объединили в большом трехэтажном здании. Теперь ребятам рассказывают об этом при посещении школьного музея.

Сегодня школа участвует в нацпроекте "Образование" и создает мини-технопарк, в котором будут работать робо-квантум, VR/AR-квантум, IT-квантум и даже хайтек-цех — высотехнологичная лаборатория, оснащенная 3D-принтером и станком с ЧПУ.

Инновационная среда, которую формируют в школе, будет работать на развитие изобретательского инженерного мышления. Цифровизация, охватывающая все новые сферы жизни, требует специалистов, хорошо владеющих высокими технологиями и понимающими логику создания интеллектуального продукта. Вовлечение как можно большего количества обучающихся в инженерно-конструкторскую и исследовательскую деятельность должно раскрыть потенциал ребят и помочь им определиться с выбором профессии, которая обеспечит им успех.

К этой работе коллектив тщательно готовился, рассказывает директор школы Ольга Чабуркина, кстати, ее выпускница. Были отремонтированы кабинеты, прошли обучение педагоги. На базе мини-технопарка начинают работать объединения дополнительного образования детей, в которых смогут заниматься ребята из других школ района.

Ольга Чабуркина, директор школы села Выселки:

— Школа взяла на себя заботу о профессиональном ориентировании старшеклассников. Мы помогаем каждому найти дело по душе. Превратится ли оно в хобби или станет профессией — неважно. Главное, чтобы подросток действительно увлекся этим.