Центр образования цифрового и гуманитарного профилей в школе села Ягодное позволит создавать межпредметные проекты

В этом учебном году в школе села Ягодное начал работать центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Нацпроект "Образование" предусматривает оснащение центров таким оборудованием, о котором сельские ребята даже не мечтали.

Мобильные классы, интерактивные комплексы, квадрокоптеры, практические пособия для изучения основ механики, кинематики, динамики в начальной и основной школе, ЗD-оборудование, шлемы виртуальной реальности, оборудование для изучения ОБЖ и оказания первой помощи, комплекты для обучения игре в шахматы — все, что необходимо для развития технических и гуманитарных задатков, теперь есть в небольшой сельской школе. Все учителя центра во главе с Алексеем Фоломкиным, преподавателем информатики, одним из пяти победителей всероссийского конкурса профмастерства "Учитель года России-2014", прошли специальное обучение.

В минувшем учебном году изучение некоторых тем по технологии, физике, биологии проходило в детском технопарке "Кванториум Тольятти". "Точка роста" позволит это делать в школе. Кроме того, возможности центра будут доступны и ученикам из близлежащих школ, а кружки по информатике, робототехнике, шахматам, занятия в военно-патриотическом клубе "Авангард" — одни из самых любимых — продолжат работу на новом уровне.

Фаина Дашкевич, директор школы села Ягодное:

— Наши ребята и раньше добивались успехов в соревнованиях различного уровня, а с получением нового оборудования расширятся возможности для предоставления обучающимся качественного современного образования. Это поможет сформировать у ребят технологические и гуманитарные навыки и определиться с выбором будущей профессии.