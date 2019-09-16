16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Список специальностей, по которым обучаются студенты Жигулевского государственного колледжа, в этом году пополнился Национальный проект "Образование" набирает силу в учебных заведениях региона Стартовал прием заявок на конкурс "Студент года 2019" Управляющим директором самарского НОЦа назначен Роман Самсонов Пять образовательных учреждений региона стали "Базовыми школами РАН"

Образование Общество

"Точка роста" поможет отточить навыки школьников села Подстепки в оказании доврачебной помощи

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В школе села Подстепки детворе никогда не бывает скучно, потому что после уроков начинается то, что делает ее сплоченной и дружной командой - занятия в военно-патриотическом клубе, юнармейском отряде "Дельта" и других объединениях.

Фото: предоставлено школой села Подстепки

С 2014 года на базе школы работает окружная опорная площадка по патриотическому воспитанию Центрального управления Минобрнауки Самарской области. Подавая пример своим сверстникам, ребята из Подстепок подтверждают высокий уровень знаний и умений победами в соревнованиях и конкурсах на окружном, региональном, всероссийском и международном уровнях.

В этом году в школе начал работу центр "Точка роста", организованный в ходе реализации федеральной программы "Современная школа" нацпроекта "Образование". Теперь занятия по оказанию первой доврачебной помощи проходят на современном оборудовании.

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6