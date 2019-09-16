"Точка роста" поможет отточить навыки школьников села Подстепки в оказании доврачебной помощи

В школе села Подстепки детворе никогда не бывает скучно, потому что после уроков начинается то, что делает ее сплоченной и дружной командой - занятия в военно-патриотическом клубе, юнармейском отряде "Дельта" и других объединениях.

С 2014 года на базе школы работает окружная опорная площадка по патриотическому воспитанию Центрального управления Минобрнауки Самарской области. Подавая пример своим сверстникам, ребята из Подстепок подтверждают высокий уровень знаний и умений победами в соревнованиях и конкурсах на окружном, региональном, всероссийском и международном уровнях.

В этом году в школе начал работу центр "Точка роста", организованный в ходе реализации федеральной программы "Современная школа" нацпроекта "Образование". Теперь занятия по оказанию первой доврачебной помощи проходят на современном оборудовании.