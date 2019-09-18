В Самаре проходят Международные соревнования VolgaCTF

16 сентября в Самаре состоялось торжественное открытие очередных Международных открытых студенческих соревнований в области информационной безопасности VolgaCTF.

VolgaCTF проходит в регионе уже девятый раз, и из местных студенческих вырос в федеральный и международный бренд. В этом году в них участвуют 180 специалистов по киберугрозам.

Соревнования открыл руководитель управления информационной безопасности департамента информационных технологий и связи Самарской области Олег Архипов, который от правительства региона поприветствовал участников.

"Соревнования VolgaCTF, являются для молодых людей мощным стимулом, чтобы заниматься информационной безопасностью. Это важный элемент нацпроекта "Цифровая экономика": в частности, у нас есть такой показатель, как подготовка специалистов в области информбезопасности и мы надеемся, что эти соревнования будут способствовать увеличению количества выпускников от Самарской области в этой сфере", — отметил он.

Директор института информатики, математики и электроники Самарского университета, председатель оргкомитета VolgaCTF Владислав Сергеев подчеркнул, что отрасль кибербезопасности стремительно меняется и постоянно испытывает дефицит квалифицированных кадров. "В этой сфере все время возникают новые задачи, надо принимать новые быстрые и эффективные решения, получать новые компетенции и только такое общение, живое как на соревнованиях VolgaCTF, позволяет молодым специалистам находится на острие событий, быть конкурентоспособным", — сказал он.

Участников VolgaCTF по видеоконференцсвязи поприветствовала директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она отметила важность проводимых соревнований: "Цифровая дипломатия дает возможность моментального общения с широкой аудиторией без посредников, и мы очень рады, что находимся со специалистами по информационной безопасности в общем информационном цифровом пространстве".

В рамках соревнований встретятся команды со всей России, а также из Австрии, Вьетнама и Венгрии. Также участие в VolgaCTF примут представители научной роты № 5 сухопутных войск Министерства обороны РФ.

Представитель оргкомитета Павел Шиверов рассказал, что VolgaCTF проводится в два этапа, ранее состоялся отборочный этап. Он проведен дистанционно в Интернете. В нем приняло участие более 1000 команд из разных стран. Участники выполняли задания по расследованию инцидентов компьютерной безопасности, криптографии и т. д. Впервые на соревнованиях была поставлена задача противодействия фейковой информации.

"Из года в год растет география участников. В этом году к нам прибыла команда из Венгрии. Приезжают в Самару крупные специалисты в области IT-технологий и знакомят участников с последними новинками в сфере информационной безопасности. Причем это не просто ознакомительные лекции, а содержательные мастер-классы, сверх вузовской программы," — отметил Павел Шиверов.

В финале соревнований в формате Capture the flag встречаются 16 лучших команд. Они состязаются в защите собственных ресурсов, а также в поиске уязвимостей у ресурсов противника.