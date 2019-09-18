Владимир Кошелев представил законопроект в Госдуме РФ

В среду, 18 сентября, председатель комитета по строительству Самарской Губернской Думы Владимир Кошелев выступил на заседании комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Государственной Думы РФ. Он представил проект федерального закона "О внесении изменения в статью 731 Лесного кодекса Российской Федерации", подготовленный к рассмотрению Госдумой в первом чтении. Инициатором внесения закона выступила Самарская Губернская Дума.

Законопроектом предусмотрена возможность предоставления в аренду без торгов лесных участков для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности жителей. Это поможет привлечь развивающимся микрорайонам частные инвестиции и максимально эффективно развивать территории. Речи идет о пригородах, соседствующих с лесами, которые и дают основные объемы вводы жилья, а также только о некапитальных объектах, так как строительство капитальных объектов на лесных участках запрещено.

"Данные изменения позволят за счет внебюджетных источников создать комфортную среду для проживания жителей. Вместе с мероприятиями национального проекта "Жилье и городская среда" предлагаемое изменение будет способствовать стимулированию жилищного строительства", — считает Владимир Кошелев.