16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Beat Weekend в Самаре пройдет с 9 по 13 октября Валерий Бондаренко в сентябре покажет фильмы Светланы Проскуриной и Джеймса Грэя В Самаре начался фестиваль японского кино Стала известна программа фестиваля документалок "Соль земли" Обзор венецианских премьер: от "Джокера" до Романа Полански

Кино Культура

Beat Weekend в Самаре пройдет с 9 по 13 октября

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 14
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 9 по 13 октября в Самаре в седьмой раз пройдет фестиваль документального кино о музыке и новой культуре Beat Weekend (18+).

В кинотеатре "Художественный" состоится мировая премьера фильма "33 слова о дизайне", в котором влиятельные фигуры индустрии, в том числе Артемий Лебедев и Покрас Лампас, размышляют об особенностях русского дизайна.

В программу вошли хиты Beat Film Festival этого года, посвященные певице Пи Джей Харви, берлинским фейсконтрольщикам, столетию школы Баухаус, легендарному клубу "Студия 54" и зарождению рейв-культуры в Британии.

Beat Weekend — региональная версия московского Beat Film Festival, одного из самых масштабных фестивалей документального кино в России, которому в 2019 г. исполнилось 10 лет.

Расписание фестиваля можно посмотреть на сайте beatweekend.ru.

Гид потребителя

Фото на сайте

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6