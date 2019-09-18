Beat Weekend в Самаре пройдет с 9 по 13 октября

С 9 по 13 октября в Самаре в седьмой раз пройдет фестиваль документального кино о музыке и новой культуре Beat Weekend (18+).

В кинотеатре "Художественный" состоится мировая премьера фильма "33 слова о дизайне", в котором влиятельные фигуры индустрии, в том числе Артемий Лебедев и Покрас Лампас, размышляют об особенностях русского дизайна.

В программу вошли хиты Beat Film Festival этого года, посвященные певице Пи Джей Харви, берлинским фейсконтрольщикам, столетию школы Баухаус, легендарному клубу "Студия 54" и зарождению рейв-культуры в Британии.

Beat Weekend — региональная версия московского Beat Film Festival, одного из самых масштабных фестивалей документального кино в России, которому в 2019 г. исполнилось 10 лет.

Расписание фестиваля можно посмотреть на сайте beatweekend.ru.