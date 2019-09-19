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Общество

Юный певец Даниил Хачатуров просит поддержки самарцев на Евровидении

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Организаторы российского этапа музыкального конкурса "Детское Евровидение" решили, что слушатели сами определят артиста, который будет представлять Россию в Польше.

Среди участников 11-летний певец из Самары Даниил Хачатуров. Мальчик в своей жизни уже победил онкозаболевание, но остался незрячим. 

"Открыто голосование за финалистов Детского Евровидения 2019! Мой сын Хачатуров Даниил представляет на Конкурсе Детского Евровидения Самарскую область, он написал песню сам и очень просит своих земляков поддержать его!", - написала в своем Twitter мама особенного ребенка. 

Поддержать певца можно здесь.  

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