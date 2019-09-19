Юный певец Даниил Хачатуров просит поддержки самарцев на Евровидении

Организаторы российского этапа музыкального конкурса "Детское Евровидение" решили, что слушатели сами определят артиста, который будет представлять Россию в Польше.

Среди участников 11-летний певец из Самары Даниил Хачатуров. Мальчик в своей жизни уже победил онкозаболевание, но остался незрячим.

"Открыто голосование за финалистов Детского Евровидения 2019! Мой сын Хачатуров Даниил представляет на Конкурсе Детского Евровидения Самарскую область, он написал песню сам и очень просит своих земляков поддержать его!", - написала в своем Twitter мама особенного ребенка.

Поддержать певца можно здесь.