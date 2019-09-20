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Образование Общество

"Аэрокос" и СамГМУ вошли в международный рейтинг вузов "Три миссии университета"

МОСКВА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева и Самарский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ вошли в третий международный рейтинг вузов "Три миссии университета", подготовленный Ассоциацией составителей рейтингов по инициативе Российского союза ректоров, сообщает raex-rr.com.

В 2019 г. в список лучших вузов мира вошли 1,2 тыс. учебных заведений из 79 стран. Впервые проведена международная экспертиза результатов: авторитетные эксперты из 16 стран оценили рейтинг, прежде чем его презентовали широкой общественности.

Исследователи оценивают все три ключевые миссии университета: образование, науку и взаимодействие с обществом. Для составления рейтинга используются только объективные критерии, одобренные международной группой экспертов. Репутационные опросы полностью исключены.

Самарский университет вошел в интервальную группу 1001-1100, СамГМУ - 1101-1200. Всего в список попали 74 российских вуза. Из них в топ-100 пробились МГУ им. М.В.Ломоносова (22 место), СПбГУ (41 место) и МФТИ (51 место).

Наибольшее количество лучших вузов мира, согласно данным исследования, расположено в странах Европы - это 414 университетов, или почти 35% от публикуемого списка. Второй макрорегион по представленности в рейтинге - Азия, на которую приходится 29% вузов, вошедших в рейтинг. Северная Америка по этому параметру лишь третья - 20%. На долю России приходится 6% лучших университетов мира, и это больше, чем по всей Латинской Америке (5%), Австралии и Океании (4%).

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