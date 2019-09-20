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Общество

В Самаре ограничат движение из-за "Кросса Нации"

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 21 сентября, в связи с проведением всероссийского дня бега "Кросс Нации"-2019 с 08:00 до 16:00  в Самаре будет временно ограничено движение транспорта по Красноглинскому шоссе от Волжского шоссе до ул. Сергея Лазо, по автомобильной дороге на кладбище "Лесное" от Красноглинского шоссе до поворота на кладбище "Лесное".

Соответствующие дорожные знаки будут установлены согласно временным схемам ограничения движения.

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