В Самаре ограничат движение из-за "Кросса Нации"

В субботу, 21 сентября, в связи с проведением всероссийского дня бега "Кросс Нации"-2019 с 08:00 до 16:00 в Самаре будет временно ограничено движение транспорта по Красноглинскому шоссе от Волжского шоссе до ул. Сергея Лазо, по автомобильной дороге на кладбище "Лесное" от Красноглинского шоссе до поворота на кладбище "Лесное".



Соответствующие дорожные знаки будут установлены согласно временным схемам ограничения движения.