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ЖКХ и благоустройство Общество

Замминистра: "Повышение взносов на капремонт планируется до конца года"

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До конца года планируется увеличить размер взносов в Фонд капитального ремонта Самарской области (ФКР). Об этом во вторник, 24 сентября, сообщила замминистра энергетики и ЖКХ региона Ирина Булгакова во время заседания комитета губернской думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике.

Фото: fcrso.ru

На комитете обсуждался вопрос выделения фонду капремонта 735 млн рублей. 536 млн из этой суммы необходимо, чтобы покрыть расходы фонда на приведение в порядок фасадов домов вдоль гостевых маршрутов к футбольному ЧМ-2018. Еще 188 млн — компенсация реставрационной надбавки по объектам культурного наследия.

У депутатов возник вопрос решит ли выделение этих средств из облбюджета проблемы фонда или потребуется еще и ранее обсуждавшееся повышение взносов.

"Вопрос увеличения взносов прорабатывается. Планируется повышение взносов на капремонт до конца года", — пояснила Ирина Булгакова.

Она также добавила, что задолженность фонда сейчас составляет 1,3 млрд рублей. И принято решение, что эти средства будут выделены из регионального бюджета в течение трех лет равными долями.

Андрей Кислов, возглавляющий комитет губдумы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды, напомнил коллегам, что таким образом будет решена лишь проблема накопленных фондом долгов. По его словам, текущие размеры взносов и их собираемость не позволяют исполнять программу капремонтов в полном объеме и закладывают дальнейшую генерацию долгов.

Напомним, ранее зампредседателя губернской думы Александр Степанов, входящий в попечительский совет Фонда капремонта, сообщал, что с 1 ноября 2019 г. минимальный размер взносов за капремонт может вырасти с 5,67 до 7,51 руб. за 1 кв. м. Такие цифры содержатся в обращении попечительского совета в правительство региона.

Обращение было принято по итогам августовского собрания совета, на котором озвучивалось, что на конец 2019 г. дефицит средств в Фонде капремонта достигнет 4,4 млрд рублей.

Сейчас собственники жилья в многоэтажках (больше пяти этажей) платят 6,52 руб. за 1 кв. м, в остальных многоквартирных домах — 5,67 рублей.

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