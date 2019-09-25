Сотрудники Промсвязьбанка приняли участие в благотворительном забеге

Команда Промсвязьбанка приняла участие в благотворительном забеге "Спорт во благо", прошедшем около стадиона "Самара Арена" в минувшее воскресенье, 22 сентября. Участники забега передали пожертвования в фонд ранней помощи детям с синдромом Дауна и детский центр "Самарские солнышки".

Сотрудники ПСБ и другие корпоративные команды пробежали эстафету. Помимо них взрослые и дети старше 14 лет в "индивидуальных зачетах" преодолели двух- и четырехкилометровые дистанции, а дети, среди которых было 40 человек с инвалидностью, пробежали по 50 или 500 метров в зависимости от возраста.

"Промсвязьбанк традиционно является партнером "Спорта во благо". И наши сотрудники каждый раз выходят на старт. Для нас это важно, поэтому мы точно будем участвовать и впредь в этих благотворительных мероприятиях", — отметила вице-президент — региональный директор самарского офиса банка ПСБ Татьяна Перемышлина.