В области до конца года отремонтируют и достроят 17 детсадов

27 сентября страна в 17-й раз отметила День воспитателя — профессиональный праздник работников детсадов. В этот день дети поздравили любимых воспитателей и нянь и вручили им подарки, сделанные своими руками.

В дошкольных образовательных учреждениях Самарской области работают 14984 педагога, в том числе почти 12 тысяч воспитателей. "ВН" поздравляет с праздником всех сотрудников детсадов и желает им успехов в работе. Между тем в губернии с каждым годом становится больше дошкольных учреждений.

Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что в сфере образования приоритетом является доступность мест в детских садах, особое внимание при этом уделяется созданию ясельных групп. В начале сентября глава региона посетил тольяттинский детсад "Алиса", где открылась новая ясельная группа. В сентябре ясельные группы были созданы также в тольяттинских детсадах "Русалочка", "Лесовичок" и "Солнышко". В этом году в Тольятти по нацпроекту "Демография" будет открыто 545 ясельных мест, в следующем году — 482, в 2021-м — 277. А всего в области в этом году к середине сентября для малышей до трех лет создано 796 новых мест.

"Губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу к 2022 году обеспечить доступность ясельных групп. Она выполнена в 26 муниципальных образованиях региона (70,3%), — рассказал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. — Проблема остается актуальной для Самары, Тольятти, Кинеля, Отрадного, а также Волжского, Кинель-Черкасского и Красноярского районов. Справиться с нехваткой мест в дошкольных учреждениях нам помогает национальный проект "Демография". На создание дополнительных групп выделяются средства из федерального и регионального бюджетов. Это позволяет решить одну из приоритетных задач "Десятилетия детства" — обеспечения доступности дошкольного образования для всех малышей".

На 1 сентября очередь в детсады для малышей до трех лет в губернии составляет 7764 человека, для детей 3-7 лет — 3596 человек. В 2019–2021 годах по нацпроекту "Демография" запланирован к вводу 21 новый детсад для 4418 ребят.

В прошлом году в Самарской области открылось девять новых детсадов. В этом строят и капитально ремонтируют 28 садиков. Немало их строится не только в Самаре и Тольятти, но и в районах области: в Похвистнево — на 150 мест, в Смышляевке — на 250 мест, в микрорайоне Южный город — на 294 места, в Нефтегорске — на 120 мест, в Кошках — на 80 мест, в Курумоче — на 150 мест. В 17-ти детских садах работы завершат до конца этого года.