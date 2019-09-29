Детсад "Солнышко" в Борском знакомит детей с миром специальностей

Как привить малышам любовь к труду и пробудить в них желание быть прилежными? Ответ на этот сложный вопрос знают педагоги детского сада "Солнышко" села Борское, ведь это их профиль работы.

Этот детский сад необычный. В каждой группе есть уголки с игровыми модулями, сюжетно-ролевыми играми, яркими книгами и стендами на тему профессий. Дети читают рассказы, смотрят фильмы и слайд-шоу о летчиках, спасателях, учителях, врачах, поварах и т. д., рисуют их, ставят спектакли, разумеется, с помощью педагогов.

Педагоги не только знакомят детей с востребованными профессиями, но и прививают им желание стать профессионалами в своем деле. Одним из основных видов игры в саду является сюжетно-ролевая. Воспитанники реализовывают свои проекты, что позволяет им на простых примерах знакомиться с особенностями профессий, развивать творческое мышление.

Профориентация дошкольников стала приоритетным направлением для детского сада "Солнышко" в прошлом году. Педагоги разработали профессиограммы, которые помогают ребятишкам понять мир профессий. Это методические продукты на темы "Ветврач", "Полицейский", "Пожарный", "Технолог-кондитер". Помимо этого, реализованы детские проекты "Профессия — полицейский", "Вот такой вот он, огонь, — и хороший, и плохой", "Помоги бездомным животным", "Мороженое делаем сами" и другие. Педагоги детсада охотно делятся опытом с коллегами: выступают на тематических семинарах, педагогических конференциях, издают методические пособия.

Ольга Смагина, заведующая детским садом "Солнышко" села Борское:

— Приучать малышей к трудолюбию надо со знакомства с профессиями. Представление о них позволяет детям лучше понять мир взрослых, рождает мотивацию к труду и своему успешному будущему. Ребята начинают понимать значимость труда и ценить его результаты.