16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Детсад №138 успешно ведет коррекционную работу с детьми с нарушением речи Детсад "Солнышко" в Борском знакомит детей с миром специальностей В самарском детсаду №385 созданы все условия для развития детей В области до конца года отремонтируют и достроят 17 детсадов Самарские ученые создали лазерную установку для защиты Земли от астероидов

Образование Общество

Детсад "Солнышко" в Борском знакомит детей с миром специальностей

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Как привить малышам любовь к труду и пробудить в них желание быть прилежными? Ответ на этот сложный вопрос знают педагоги детского сада "Солнышко" села Борское, ведь это их профиль работы.

Фото: предоставлено детским садом "Солнышко"

Этот детский сад необычный. В каждой группе есть уголки с игровыми модулями, сюжетно-ролевыми играми, яркими книгами и стендами на тему профессий. Дети читают рассказы, смотрят фильмы и слайд-шоу о летчиках, спасателях, учителях, врачах, поварах и т. д., рисуют их, ставят спектакли, разумеется, с помощью педагогов.

Педагоги не только знакомят детей с востребованными профессиями, но и прививают им желание стать профессионалами в своем деле. Одним из основных видов игры в саду является сюжетно-ролевая. Воспитанники реализовывают свои проекты, что позволяет им на простых примерах знакомиться с особенностями профессий, развивать творческое мышление.

Профориентация дошкольников стала приоритетным направлением для детского сада "Солнышко" в прошлом году. Педагоги разработали профессиограммы, которые помогают ребятишкам понять мир профессий. Это методические продукты на темы "Ветврач", "Полицейский", "Пожарный", "Технолог-кондитер". Помимо этого, реализованы детские проекты "Профессия — полицейский", "Вот такой вот он, огонь, — и хороший, и плохой", "Помоги бездомным животным", "Мороженое делаем сами" и другие. Педагоги детсада охотно делятся опытом с коллегами: выступают на тематических семинарах, педагогических конференциях, издают методические пособия.

Ольга Смагина, заведующая детским садом "Солнышко" села Борское:

— Приучать малышей к трудолюбию надо со знакомства с профессиями. Представление о них позволяет детям лучше понять мир взрослых, рождает мотивацию к труду и своему успешному будущему. Ребята начинают понимать значимость труда и ценить его результаты.

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6