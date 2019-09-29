Детсад №138 успешно ведет коррекционную работу с детьми с нарушением речи

В самарском детском саду №138 работает 12 групп общей развивающей направленности, воспитывается 325 ребят. Уже два года детсад является региональной опорной площадкой для коррекционной работы с детьми с нарушением речи. К этой сложной и деликатной работе привлекаются логопеды, различные узкие специалисты и родители, поскольку здесь важна системность и непрерывность занятий.

Коллектив учреждения издает методические пособия по данному направлению, которыми пользуются другие педагоги коррекционного образования и воспитатели, работающие с детьми с нарушением речи. С 2014 года детский сад №138 взял на себя функцию стажировочной площадки для коллег из Самары и области. А теперь настал момент перехода к серьезным практикам. Так, старший воспитатель Татьяна Щелокова разработала технику "Речевой терренкур". Ее можно применять во время игры на прогулках. Данный метод прошел апробацию и готов к внедрению в работу.

По словам заведующей детским садом Натальи Болясовой, все их выпускники успешно учатся в школах и колледжах. В этом большая заслуга специалистов, которые, помимо повышения квалификации, много занимаются самообразованием. В учреждении действует "Школа наставничества" для молодых воспитателей, с ними работает опытный педагог Ольга Чарикова.

Успеху сопутствует непрерывная работа с семьями. Не секрет, что мамы и папы зачастую уделяют детям недостаточно времени. Для того чтобы исправить эту ситуацию, здесь создали методическое пособие по повышению компетенций родителей. Проводится конкурс на лучший родительский коллектив. Мамы и папы с детьми принимают участие в творческих и спортивных мероприятиях, благотворительных ярмарках и выставках.

Как утверждает Наталья Болясова, ни один ребенок не остается без внимания. Именно от руководителя зависит, сможет ли коллектив выполнить те непростые задачи, которые ставит перед ним современное образование. И, судя по достижениям, педагоги детсада справляются на "отлично". Благодаря этому дети ярко проявляют себя в творчестве. Так, здесь создан образцовый фольклорный ансамбль "Добряшки" под руководством Игоря Бикметова, в котором малыши поют и играют на музыкальных инструментах, приобщаясь к народному творчеству. Под руководством педагога Инны Кривошеиной работает ансамбль "Карамельки". Кстати, этот воспитатель стала лауреатом конкурса профмастерства "Воспитатель года" в номинации "Музыкальная палитра".

Педагог-психолог Наталья Кучина вместе с воспитателями Татьяной Смагиной и Еленой Вилковой применяют в работе курс "Академия Монсиков", это методика развития эмоционального интеллекта у детей. Она основана на сказочных персонажах — монсиках, каждый из которых обладает определенными навыками и раскрывает одну из эмоций.

"Поздравляю своих коллег с Днем работников дошкольного образования и Днем учителя, — говорит заведующая МБДОУ №138 Наталья Болясова. — Наша задача — воспитать личность творческую и коммуникабельную. В наш век развития высоких технологий педагог должен идти вперед, избавляться от устаревших стереотипов, чаще спрашивать с себя и трудиться с полной самоотдачей".