Киноклуб "Треугольник" откроет сезон сборником короткометражек "Иваны, помнящие родство"

В четверг, 3 октября, в 19:00 ЦРК "Художественный" откроет 10-й сезон Клуба любителей кинематографа и медиаискусств "Треугольник".

В этот день зрителей ждут сборник короткометражек Ивана Соснина "Иваны, помнящие родство" (Россия, 2019, 77 мин., 16+) и творческая встреча с продюсером Игорем Кузнецовым.

В сезоне планируются громкие мировые и российские кинопремьеры, фестивальные показы, превью-показы, творческие встречи, а также постоянные рубрики киноклуба: CinemaТеа "Экран сцены" (куратор - доцент кафедры актерского искусства театрального факультета СГИК Виктор Гончаров); "Сделано здесь" (куратор - худрук Театрально-Творческого Объединения "САД", режиссер Александр Каретин).