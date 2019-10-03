В Самаре собрали "Корзину доброты"

Компания X5 Retail Group и Фонд продовольствия "Русь" подвели итоги онлайн-марафона "Корзина доброты", проходившего с 1 августа по 1 октября. Участие в сборе продовольственной помощи для одиноких пожилых людей Самарской области приняли жители со всей России.

С раннего утра на складе кипит работа - волонтеры формируют продуктовые наборы с крупами, сахаром, чаем, печеньем, консервами и другими продуктами из повседневного рациона. Это результат онлайн-марафона "Корзина доброты". В акции приняли участие люди со всей страны, совершив 1300 пожертвований через сайт корзинадоброты.рф. На вырученные средства организаторы приобрели продукты, из которых удалось сформировать 1500 наборов. Однако собрать "Корзину доброты" - это только полдела, ее нужно еще и доставить.

"Более 15500 магазинов наших торговых сетей работают во многих регионах России, что позволяет оперативно подключаться к проведению всех мероприятий в рамках проекта "Корзина доброты", - рассказал заместитель директора Волжского филиала компании X5 Retail Group Алексей Сорокин. - X5 Retail Group взяла на себя все расходы, связанные с проведением акции. Например, обеспечила логистику и транспорт для доставки помощи адресатам".

1 октября, в День пожилого человека, волонтеры Фонда вместе с сотрудниками социальных служб вручили продуктовые корзины нуждающимся пенсионерам из сел и деревень Кинельского, Безенчукского, Большеглушицкого, Волжского, Клявлинского, Кошкинского, Красноярского, Пестравского, Приволжского и Хворостянского районов Самарской области.

Одной из первых продуктовый набор получила в тот день 74-летняя Анна Кудряшова, жительница села Сколково Кинельского района. Всю жизнь она проработала с мужем в колхозе. Сейчас живет одна. Гостей женщина встретила с радостью - в пожилом возрасте так не хватает общения... Волонтеры вручили ей продукты, рассказали об акции и о том, сколько в нашей стране неравнодушных людей, готовых помочь.

"Очень приятно получить такую помощь, - сказала Анна Кудряшова. - Пенсия у меня небольшая. Деньги в основном уходят на лекарства - без них никуда. Большое спасибо тем, кто придумал эту акцию, здоровья вам!"

Стоит отметить, что это второй масштабный продовольственный марафон, который проходил на сайте корзинадоброты.рф. Первый онлайн-сбор состоялся в 2018 году: для бабушек и дедушек Нижегородской области было собрано более 1400 "Корзин доброты".

"Еще неизвестно, кто получает больше положительных эмоций во время вручения наборов - волонтер или пенсионер, - делится впечатлениями президент Фонда продовольствия "Русь" Юлия Назарова. - Бабушки и дедушки с радостью встречают каждого гостя, рассказывают истории из своей жизни, шутят. Наш проект - это редкая возможность обмениваться добром: ты делаешь что-то хорошее для пожилых людей и в ответ получаешь от них теплые слова и заряд хорошего настроения".

Благотворительный интернет-магазин корзинадоброты.рф запущен компанией Х5 и Фондом продовольствия "Русь" в конце 2017 года. За это время сайт посетило более 100 тысяч пользователей. Сегодня пожертвование совершает почти каждый третий посетитель.