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Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" переиграла "Уралмаш" - 81:65

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На Кубке памяти Приматова БК "Самара" обыграл" "Уралмаш" и сохранил кубок у себя.

Начали поединок "Уралмаш" вполне уверенно, то и дело заставляя хозяев себя догонять. Накрепко захватить инициативу не помогли ни две подряд трехи от Игоря Смыгина, ни удачный выход на площадку Евгения Войтюка — первый период остался за гостями, 17:18.

К середине второй четверти самарцы вроде бы получили преимущество. Попал издали и со средней Максим Дыбовский, "2+1" к восторгу болельщиков заработал пропустивший матч с "Куполом-Родники" Байден Джаксен — к большому перерыву перевес в 2-3 очка усилиями попавших по трехе Владимира Пичкурова и Антона Глазунова удалось отстоять (41:38).

Зато третью десятиминутку "Самара" начала ударно: треха от Владимира Пичкурова, пара классных эпизодов от Алексея Нестерова, проход Антона Глазунова — 51:40 после четырех минут. Дальние попадания того же Пичкурова и Сергея Рассказова только упрочили преимущество, а в концовке периода хозяева довели его до 18 очков (67:49).

Поймав кураж, заключительную четверть самарцы превратили в настоящее шоу. Антон Глазунов раздавал фирменные передачи, Байден колотил сверху — разница в счете только росла. Болельщики, явно за лето соскучившиеся по большому баскетболу, громогласно приветствовали каждое удачное действие хозяев. Своя порция аплодисментов досталась и молодежи.

Особенными матчи с "Куполом-Родники" и "Уралмашем" стали для Данилы Чикарева — не каждому удается сыграть в турнире памяти родного дедушки.

Итоговый счет — 81:65 в пользу "Самары"

Индивидуальными наградами по итогам Кубка были отмечены Максим Кривошеев (лучший игрок турнира в составе "Уралмаша") и Евгений Войтюк (лучший игрок турнира в составе "Самары"). MVP турнира признан капитан "Самары" Антон Глазунов.

 

Следующие свои матчи "Самара" проведет уже в рамках чемпионата Суперлиги: 11 октября в "МТЛ Арене" наша команда примет МБА.

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