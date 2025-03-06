Владислав Коновалов: "Есть один позитивный момент — возможность роста для молодых игроков"

После поражения от "Зенита" (57:115) главный тренер "Самары" Владислав Коновалов объяснил, что не получилось у команды в этом матче.

"22 наших ошибки — хорошая защита "Зенита" провоцировала, связала наше нападение, мы не реализовали в полном объеме то, что планировали в нападении. Понятно, что мы рассчитывали что-то и забить, но больше планировали защититься. "Зенит" — это та команда, которая имеет и опыт, и высококлассных игроков и атакует со всех позиций. Трудно все защитить. Другая игра, другая динамика и скорость… Сказывается недостаток опыта: мы на каждый матч выходим новой командой, пополняя ее молодыми игроками из наших резервов. Один позитивный момент — для них это опыт и возможность роста. Спасибо "Зениту", что проявил к нам уважение и сыграл такую защиту. Могу отметить у нас 15 ассистов: все же мы создали какое-то движение, забили открытые броски. На грани риска шли в защите, не получилось защитить "краску", но "Зенит" здесь доминирует, имея такой ростер: и атлетизм, и мощь. Эти аспекты сегодня ключевые в баскетболе", — подытожил тренер самарцев.