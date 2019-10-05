Школа села Подбельск Похвистневского района, основанная сто лет назад, остается верна традициям

Школа села Подбельск Похвистневского района основана сто лет назад, и сегодня объединяет детсад, ДЮСШ, центр внешкольной работы, два филиала и, по словам директора Владимира Уздяева, остается верна традициям.

Добрую славу школе приносят ее выпускники. Имя одного из них — выпускника 1941 года Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского — школа носит с 2005 года. Здесь учились мордовская сказительница, автор песен и стихов, лауреат Государственной премии Серафима Люлякина, министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования нашего региона Александр Ларионов, руководитель Северо-Восточного управления министерства образования и науки Александр Каврын. Среди выпускников — семь генерал-майоров, девять заслуженных работников культуры. Школа выпустила 45 золотых и 52 серебряных медалиста. Сегодняшние ученики воспитываются в лучших традициях и достигают отличных результатов в учебе.

"В этом году 13 учеников были награждены премией главы района по программе "Одаренные дети", а четверо получили медаль "За особые успехи в учении", — сказал Владимир Уздяев, директор ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского.

Таким серьезным успехам ребята во многом обязаны своим учителям — опытным наставникам, отличникам образования и просвещения, среди которых много награжденных правительственными наградами. Ну, где еще найдешь школу, в которой военно-патриотический юнармейский клуб возглавляет генерал-майор? А в Подбельской школе бывший ученик Сергей Коновалов, уйдя в отставку, вот уже пять лет занимается клубом "Сварожич".

С 2015 года школа стала областной пилотной площадкой по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Правилам дорожного движения и безопасности детей уделяется огромное внимание. В школе сформирован отряд юных инспекторов дорожного движения "Патруль". Ребята рассказывают малышам в детском саду и учащимся младших классов, как правильно вести себя на дороге, участвуют в тематических мероприятиях. Вот уже на протяжении четырех лет отряд "Патруль" занимает призовые места во всех конкурсах. В этом году они примут участие во Всероссийском слете отрядов ЮИД в Анапе.