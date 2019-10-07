В День учителя в микрорайоне "Крутые ключи" открылась детская школа искусств

Школа искусств — структурное подразделение ДШИ №6, расположенной в поселке Мехзавод. Современную школу с уникальным дизайном построила Корпорация "Кошелев". Над проектом трудились лучшие строители и архитекторы. И результат превзошел все ожидания.

"Вы знаете, что здесь сегодня одни из лучших в городе и детские сады, и школы, и я рад, что есть теперь и школа искусств. Не нужно куда-то возить детей — в непосредственной близости от проживания можно и получать знания, и заниматься творчеством. Творчество дает колоссальный толчок к развитию личности", — отметил на открытии губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Открытие школы собрало множество почетных гостей, в мероприятии приняли участие глава города Елена Лапушкина, глава администрации Красноглинского района Вячеслав Коновалов, директор школы Марина Пономарева, ученики школы и их родители. В этом году изобразительному искусству, фортепиано, скрипке, гитаре, народным духовым инструментам, а также академическому и эстрадному вокалу будут учиться 150 одаренных детей. Но это не предел, общая площадь школы составляет более 1 тыс. кв. м. В перспективе здесь будут заниматься 350-360 детей.

Светлана Спирина привела сына в первый класс на уроки фортепиано, а ее дочь продолжит здесь обучение в 7-м классе, раньше она занималась в здании ДШИ №6 на Мехзаводе. "Мы очень рады этой возможности, — говорит Светлана. — Во-первых, здесь все новое, все такое красивое. Дети в восторге. Теперь им не придется ездить на занятия на автобусе — мы здесь рядом живем, это очень удобно".

Занятия у детей проходят с использованием нового музыкального оборудования, которое школа получила в рамках реализации национального проекта "Культура", инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Все гости школы успели отметить, что стены коридоров и классов украшают картины детей, а также работы фотохудожника Валерия Афанасьева, он будет преподавать детям фотоискусство.

В числе выпускников ДШИ №6 — известные музыканты, архитекторы, дизайнеры. "Более 50 процентов педагогов — наши бывшие выпускники. — рассказала директор школы Марина Пономарева. — И мы этим гордимся!"