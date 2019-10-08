ВСК пригласила воспитанников детских домов на выставку "М.Видео Electronics Show 2019"

По приглашению Страхового Дома ВСК воспитанники центров содействия семейному воспитанию "Каховские ромашки" и "Спутник" приняли участие в игровых состязаниях в специальной киберзоне на выставке электроники "М.Видео Electronics Show-2019". Оба детских дома состоят под опекой благотворительного фонда "Страна футбола", организованного российским вратарем Игорем Акинфеевым.

В киберзоне ВСК для юных спортсменов были организованы состязания в современных играх, таких как FIFA 20 и Mortal Kombat 11 на консолях Xbox One X. Вратарские навыки воспитанники детских домов смогли продемонстрировать на специальной VR-зоне, где был организован виртуальный футбольный симулятор. А в завершение дети показали мастерство чеканки уже не виртуальным, а настоящим мячом. В итоге каждый получил памятные подарки от ВСК за киберспортивные успехи и командный дух.

Страховой Дом ВСК совместно с благотворительным фондом "Страна футбола" реализуют совместный социальный проект "Пенальти" в поддержку талантливых детей и начинающих молодых футболистов.

В рамках проекта каждый, кто приобретает полис ВСК по программам каско, страхования жилья, здоровья и путешествий, может получить страховую защиту на специальных условиях и внести свой вклад в развитие детско-юношеского спорта страны поддержав талантливых футболистов.

Для этого при покупке страховых продуктов на сайте или в мобильном приложении "ВСК страхование" нужно ввести специальный промокод PENALTY. Часть средств, полученных от продажи полисов, будет направлена в благотворительный фонд "Страна футбола".

"Мы рады поддержать талантливых детей, чтобы они получили больше возможностей для обучения и реализации своего потенциала, - отметил председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк. - Социальная ответственность - важная составляющая миссии нашей компании. Я надеюсь, что этот большой федеральный проект найдет народный отклик и поможет развитию юношеского, а в дальнейшем и всего российского футбола".

"Фонд "Страна футбола" создан для обучения и сопровождения футбольной карьеры талантливых детей и начинающих футболистов. Для этого мы хотим построить эффективную систему отбора и обучения юных спортсменов, а также механизм подготовки детских тренеров. Я рад, что достигать этих целей мы будем вместе с одной из самых надежных страховых компаний страны - ВСК", - рассказал Игорь Акинфеев.

Подробная информация о проекте доступна на penalty.vsk.ru.