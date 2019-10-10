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ГК СИНКО: генерация пользы

В новом отделении офтальмологии "Медгарда" приступили к операциям по замене хрусталика

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Отделение офтальмохирургии "Медгарда" открылось в этом году. Оно включило в себя не только несколько десятков наименований современных и высокоточных аппаратов для всесторонней диагностики органа зрения, но лазеры и системы для оперативного лечения болезней глаз.

Фото: предоставлено ООО "Медгард"

"У нас есть все необходимое для диагностики органа зрения — от роговицы до сетчатки, а также проведения операций по коррекции зрения при дальнозоркости, близорукости и астигматизме, а также при глаукоме и катаракте, — поясняет заведующий отделением офтальмолог с 30-летним стажем Евгений Спиридонов. — Мы начинали постепенно, без суеты. Лазерную коррекцию зрения мы проводим с марта этого года. А осенью, приняв на работу действительно классных офтальмохирургов по катаракте, открыли и это направление работы".

Единственный способ лечения катаракты на сегодня — хирургический. Пока медицина не знает альтернатив, но бояться операции не стоит. Ей предшествует углубленная диагностика и определение параметров искусственного хрусталика. Операция длится 10-20 минут. Через час-два можно ехать домой. На следующий день — контрольный прием. Зрение приходит в норму в течение суток.

"Стоимость у нас не выше, чем у конкурентов, — поясняют в клинике. — Она зависит от вида искусственного хрусталика, который будет установлен. Стандартная операция обойдется в 21 500 рублей, далее все зависит от пожеланий пациента.

За плечами оперирующего катаракту офтальмохирурга Георгия Крайнова более 15 лет практики и несколько десятков тысяч установленных искусственных хрусталиков разных свойств и характеристик. Сферические и асферические, торические, монофокальные, мультифокальные и даже трифокальные, позволяющие видеть на расстоянии, читать и работать за компьютером. В общем, все, что может предложить современная высокоточная и технологичная офтальмохирургия на мировом уровне, есть в "Медгарде".

А до конца октября в клинике действует скидка в размере 20% на все операции по лазерной коррекции зрения и катаракте.

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