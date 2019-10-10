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"АКОМ" вошел в пятерку лидеров по производительности труда

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "АКОМ" флагман производства и реализации аккумуляторных батарей на постсоветском пространстве находится в постоянном поиске передовых решений и прогрессивных подходов к организации производственного процесса. Являясь участником национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости", компания уже сейчас демонстрирует выдающиеся результаты, значительно превышающие целевые показатели.

Фото: предоставлено ГК "АКОМ"

Предприятие одним из первых в Самарской области включилось в реализацию пилотного проекта по повышению производительности труда. В результате производительность труда уже на начальном этапе реализации проекта увеличилась на отдельных технологических участках до 48%, в целом по итогам 2018 года составила 10, 5 млн рублей на одного работающего, что на 18% выше по сравнению с 2017 г. при целевых показателях в 5% ежегодного роста. По системе бережливого производства и 5С обучено 100% сотрудников "АКОМ".

Эффективное выстраивание производственной культуры вывело компанию в лидеры Всероссийской премии "Производительность труда: лидеры промышленности России-2019". Организатор проекта — деловой интернет-портал "Управление производством", который анализирует достижения отечественных промышленных предприятий, в том числе по приоритетной в экономике России теме производительности труда, формируя уникальный информативный отчет по ключевым отраслям. В топ-30 лучших предприятий страны, работающих в отрасли "Электротехническая промышленность", "АКОМ" занял почетное 4 место. В номинации "Лидеры по росту производительности труда за год" компания вошла в десятку лучших по отрасли.

До 2021 года предприятие планирует инвестировать порядка 500 млн рублей для дальнейшей автоматизации производства, внедрения передовых технологий и программного обеспечения для выпуска инновационных продуктов, повысить эффективность использования рабочего времени, снизить влияние человеческого фактора на качество продукции.

Пресс-служба ГК "АКОМ"

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