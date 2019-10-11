Развитие бизнеса – залог успешного развития города

В 2018 году Владимиром Путиным был подписан указ о новых национальных проектах. Основной их целью является устойчивое развитие российской экономики, делающее ее конкурентноспособной с крупнейшими экономическими системами других государств. Гарантией эффективности национальных проектов может стать лишь устойчивое и стабильное развитие предпринимательства. Отрадно, что и бизнес в Тольятти является партнером государства при реализации нацпроектов.

Пример для подражания

Один из наиболее релевантных примеров — завод "Тольяттиазот". По данным прошлого года, он входит в Топ-5 налогоплательщиков Самарской области, почти 5 млрд рублей в ежегодно перечисляет предприятие в бюджет региона. Также ТОАЗ известен своей вовлеченностью в процессы создания комфортной городской среды и поддержкой социальных проектов. Завод неоднократно оказывает помощь медицинским учреждениям, детским домам, устраивает просветительские лекции и благотворительные концерты.

"Тольяттиазот" также может похвастаться и высоким спросом на открывающиеся вакансии. Огромное количество жителей Тольятти хочет устроиться на завод, так как по меркам Самарской области, он предоставляет одну из наиболее высоких заработных плат — средний доход сотрудника ТОАЗа составляет примерно 55 тыс. рублей. Помимо этого, всем трудящимся на производстве предоставляется полный соцпакет: ДМС, возможность определить детей в детский сад, льготные путевки в оздоровительные лагеря и санаторий "Надежда". С прошлого года в компании запущена программа обеспечения служебным жильем — в 2019 году 92 сотрудника получили ключи от квартир.

Кадровая политика

"Тольяттиазот" можно назвать образцовым предприятием и потому, что уже на протяжении долгих лет завод самостоятельно занимается подготовкой профессиональных кадров и помогает подрастающему поколению с профессиональной ориентацией.

ТОАЗ проводит многочисленные экскурсии для студентов, проводит лекции и открытые уроки для старшеклассников, организует массовые спортивные мероприятия. В сентябре на базе школы № 41 и гимназии № 35 открылись инженерно-технические классы, в которых около 50 старшеклассников углубленно изучают химию, физику, математику и информатику. Для этого компания отремонтировала классы и оснастила их современным оборудованием. Также для заинтересованных в работе на "Тольяттиазоте" завод реализует собственную программу трудоустройства.

Не забывает ТОАЗ и сотрудников, вышедших на пенсию, или находящихся в категории граждан предпенсионного возраста. В 2018 году "Тольяттиазот" первым из российских предприятий представил программу развития навыков людей старшего возраста. "Химия опыта" ТОАЗа — это занятия для людей предпенсионного и пенсионного возраста по английскому языку, основам компьютерной грамотности, а также по основам предпринимательства. Эти знания должны помочь людям старшего возраста найти себя в новых экономических условиях. Программа нашла отклик у горожан, и 47 человек уже приняли участие в пилотном проекте. В июне 2019 года первый сезон "Химии опыта" завершился защитой бизнес-проектов слушателей. Важно, что на днях стартовал набор на второй "сезон" этого проекта, а значит, еще больше тольяттинцев получат возможность развить свои навыки.

Забота об экологии — забота о здоровом будущем

Вопрос экологии для Тольятти — один из основных на повестке каждого дня. В городе большой химии нет равнодушных к этой теме.

С 2012 года "Тольяттиазот" реализует масштабную программу модернизации производства. В рамках программы проводится обновление и улучшение оборудования для уменьшения вредных отходов и повышения общей эффективности. Инвестиции в программу за все время ее существования превысили 33 млрд рублей. Выбранный подход полностью оправдан: по итогам 2018 года показатель выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составил 33% от разрешенного уровня, определенного Управлением Росприроднадзора по Самарской области.

Благодаря значительным вложениям ТОАЗа в природоохранные мероприятия (более 1,5 млрд рублей в 2014–2018 гг.) и модернизацию оборудования экологические показатели предприятия ежегодно улучшаются.

Также сотрудники и руководство завода обеспокоены состоянием водных ресурсов региона. Будучи зависимым от Волги производством, "Тольяттиазот" ответственно подходит к вопросу сохранения ее чистоты, поддерживая программу очистки реки.

Очистка воды ведется по 30 различным компонентам, среди которых — аммиак, растворенный в воде карбамид, метанол, азот и фосфаты. ТОАЗ проводит регулярные мероприятия по повышению эффективности очистных сооружений, благодаря которым удалось за пять лет более чем на 20% сократить количество сбросов, превышающих ПДК.

Также ТОАЗ выполняет программу по воспроизводству биоресурсов Волги. В акваторию Саратовского водохранилища ежегодно выпускаются мальки сазана и других пород рыб.

Взгляд в будущее

Недавно руководство "Тольяттиазота" утвердило новую инвестиционную программу. В соответствии с ней до 2029 года завод потратит более 39 млрд рублей на модернизацию биологических очистных сооружений, строительство собственного водовода, закупку нового подвижного состава для обеспечения стабильности поставок продукции клиентам и строительство третьего агрегата карбамида мощностью 2,2 тыс. тонн в сутки.

Также в настоящее время в стадии разработки находится программа стратегического развития предприятия на ближайшие пять лет, которая определит объем и сроки дальнейшей реализации ряда масштабных проектов. Это значит, что и в будущем "Тольяттиазот" будет развиваться и работать на благо Тольятти, Самарской области и всей России.