В караоке-баре Волжского района с нарушениями продавали алкоголь

Правоохранители совместно с представителями региональной общественной организации по защите прав граждан "Волжский Земский Собор" проверили деятельность заведений, реализующих алкоголь с нарушениями законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

"В Волжском районе в одном из караоке-баров в результате проверки был выявлен факт реализации алкогольной продукции (виски, водка) после 23:00 в закрытой потребительской таре", — отмечается в сообщении.

На ООО был составлен материал и протокол об административном правонарушении по статье "Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции". Сейчас дело направлено в Волжский районный суд.