Суд отправил в тюрьму жителя Башкирии, поджегшего тепловоз в Самаре

В Самаре Центральный окружной военный суд вынес приговор жителю Башкирии, который поджег тепловоз. Его судили за теракт, сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.

Суд установил, что подсудимый действовал по указанию неустановленного лица в целях дестабилизации деятельности органов власти. За денежное вознаграждение совершил поджог тепловоза, находившегося на территории локомотивного депо в Железнодорожном районе. Ущерб, причиненный РЖД, был оценен в сумму свыше 31 млн рублей.

Подсудимый признан виновным, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с ограничением свободы на 1 год с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал осужденного компенсировать ущерб.