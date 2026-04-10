Открытый турнир по шахматам "Юные дарования" состоится в Самарской области

С 17 по 20 апреля в загородном комплексе "Циолковский" в Красноярском районе Самарской области пройдет первый открытый региональный шахматный турнир "Юные дарования" для самых маленьких спортсменов — шахматистов до 7 лет.

Идею проведения ежегодного турнира "Юные дарования" предложил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев осенью прошлого года в ходе встречи с тренерами, руководителями профильной региональной федерации и учреждений, где готовят юных шахматистов. На этой встрече участники обсудили, что надо сделать дополнительно, чтобы развивать шахматные традиции в Самарской области, привлекать к занятиям спортом еще больше детей и молодежи.

По итогам встречи с января 2026 г. в 100 школах Самарской области открыты новые детские объединения по шахматам, приобретено шахматное оборудование, проводятся курсы повышения квалификации для педагогов по интеграции шахматной культуры в образовательный процесс. Еще одним результатом стала организация нового открытого турнира по шахматам "Юные дарования" при поддержке министерства спорта Самарской области и областной Федерации шахмат.

Участниками соревнований станут мальчики и девочки в двух возрастных группах: 2019 года рождения и 2020 года рождения и моложе. Мальчики и девочки будут играть вместе. К участию в соревнованиях допускаются шахматисты, проживающие в Самарской области, а также за ее пределами, имеющие российский рейтинг 1000 и выше. Соревнования проводятся с обсчетом российского рейтинга.

Соревнования пройдут по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени на обдумывание — 15 минут с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику до конца партии. Туры будут разыграны в течение трех дней.

Организаторы ожидают до сотни участников. Уже поступили заявки на участие от юных спортсменов Самарской области, а также из соседних регионов — Татарстана, Чувашии, Оренбургской области.

По итогам соревнований наградами будут отмечены шахматисты, занявшие первое, второе и третье место среди мальчиков и среди девочек в обеих возрастных категориях.

Проведение турниров по шахматам среди дошкольников способствует росту популярности вида спорта и вовлекает подрастающее поколение в систематические занятия интеллектуальными видами спорта и физической культурой, что отвечает целям государственной программы "Спорт России".