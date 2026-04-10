Мужчина, собиравшийся переправить наркотики в колонию квадрокоптером, получил 15 лет

Волжский районный суд вынес приговор по делу о покушении на сбыт наркотиков в исправительную колонию.

Как сообщает прокуратура Самарской области, местный житель вступил в преступный сговор с не установленными следствием лицами и получил от сообщника несколько партий наркотиков общей массой более 269 граммов, который собирался переместить на территорию колонии с помощью квадрокоптера.

В ноябре 2021 г., когда он ехал к колонии на автомобиле, его остановили правоохранители. При осмотре они обнаружили на заднем сиденье машины сверток с запрещенными веществами, а также в наружном кармане куртки водителя прятался пакетик с тяжелым наркотиком.

Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, которые единогласно вынесли подсудимому обвинительный вердикт и признали его не заслуживающим снисхождения.

С учетом мнения государственного обвинителя и всех обстоятельств дела суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима.