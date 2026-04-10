Иван Носков: "Важно напоминать детям о традициях и вере через творчество"

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 9 апреля, в один из важнейших дней Страстной недели, предшествующей Пасхе, глава города Самары Иван Носков присоединился к воспитанникам Центра детского творчества "Младость". Накануне праздника для них организовали мастер-класс по пасхальной росписи яиц в художественной мастерской "В лавке у Шабаева".

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"В Чистый четверг наши предки всегда наводили чистоту в доме, пекли куличи и начинали красить пасхальные яйца. Именно за традицию раскрашивания яиц я и люблю этот день — помню, как красили с семьей, а потом начинали расписывать, — поделился глава города Самары Иван Носков. — Часть дня провел с ребятишками из нашего Центра дополнительного образования "Младость". Был рад погрузиться в историю праздника, обычаи, традиции, узнать, какие пасхальные забавы существовали в селах Самарской губернии. Ритуал лично для меня обрел новое, более глубокое значение и заиграл новыми яркими красками. А у ребят горели глаза, и это самая лучшая оценка всему действу. Это важно — напоминать им о традициях и вере через творчество".

Вместе с руководителем Образцовой фольклорно-этнографической студии "УкрАса" и этнографического музея "Русская изба", обладателем Премии Президента РФ в области культуры Еленой Зольниковой дети раскрасили главный символ Пасхи в техниках "капанка" и "писанка". После мастер-класса руководитель Центра Самарского фольклора, член правления Российского фольклорного союза Андрей Давыдов провел чайную церемонию. Дети и взрослые попробовали травяной сбор, заваренный в русском самоваре, познакомились с традиционными пасхальными играми — катанием яиц, пасхальной горкой и другими.

"Большинство ребят, принявших участие в мастер-классе, обучаются на отделении изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Они учатся рисовать, лепить, создавать что-то красивое своими руками. Всего же в центре более 2,6 тысяч детей. Ребята осваивают музыкальные инструменты, в том числе обучаются колокольному звону. Работают вокальное, хореографическое, театральное, общеэстетическое отделения, городская методическая площадка "Центр Самарского фольклора" и арт-кластер "Мастерская искусств". Большое спасибо за приглашение на мастер-класс, а Ивану Николаевичу — за участие и добрые пожелания накануне праздника", — сказала директор Центра детского творчества "Младость" Диана Горбенко.

Отметим, что корзину с уже украшенными символами праздника глава города Самары Иван Носков возьмет для освящения на Пасхальной службе в Софийском соборе в ночь на воскресенье, 12 апреля, и передаст Митрополиту Самарскому и Новокуйбышевскому Феодосию.

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

