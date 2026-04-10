Иван Носков: "Важно напоминать детям о традициях и вере через творчество"

В четверг, 9 апреля, в один из важнейших дней Страстной недели, предшествующей Пасхе, глава города Самары Иван Носков присоединился к воспитанникам Центра детского творчества "Младость". Накануне праздника для них организовали мастер-класс по пасхальной росписи яиц в художественной мастерской "В лавке у Шабаева".
"В Чистый четверг наши предки всегда наводили чистоту в доме, пекли куличи и начинали красить пасхальные яйца. Именно за традицию раскрашивания яиц я и люблю этот день — помню, как красили с семьей, а потом начинали расписывать, — поделился глава города Самары Иван Носков. — Часть дня провел с ребятишками из нашего Центра дополнительного образования "Младость". Был рад погрузиться в историю праздника, обычаи, традиции, узнать, какие пасхальные забавы существовали в селах Самарской губернии. Ритуал лично для меня обрел новое, более глубокое значение и заиграл новыми яркими красками. А у ребят горели глаза, и это самая лучшая оценка всему действу. Это важно — напоминать им о традициях и вере через творчество".
Вместе с руководителем Образцовой фольклорно-этнографической студии "УкрАса" и этнографического музея "Русская изба", обладателем Премии Президента РФ в области культуры Еленой Зольниковой дети раскрасили главный символ Пасхи в техниках "капанка" и "писанка". После мастер-класса руководитель Центра Самарского фольклора, член правления Российского фольклорного союза Андрей Давыдов провел чайную церемонию. Дети и взрослые попробовали травяной сбор, заваренный в русском самоваре, познакомились с традиционными пасхальными играми — катанием яиц, пасхальной горкой и другими.
"Большинство ребят, принявших участие в мастер-классе, обучаются на отделении изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Они учатся рисовать, лепить, создавать что-то красивое своими руками. Всего же в центре более 2,6 тысяч детей. Ребята осваивают музыкальные инструменты, в том числе обучаются колокольному звону. Работают вокальное, хореографическое, театральное, общеэстетическое отделения, городская методическая площадка "Центр Самарского фольклора" и арт-кластер "Мастерская искусств". Большое спасибо за приглашение на мастер-класс, а Ивану Николаевичу — за участие и добрые пожелания накануне праздника", — сказала директор Центра детского творчества "Младость" Диана Горбенко.
Отметим, что корзину с уже украшенными символами праздника глава города Самары Иван Носков возьмет для освящения на Пасхальной службе в Софийском соборе в ночь на воскресенье, 12 апреля, и передаст Митрополиту Самарскому и Новокуйбышевскому Феодосию.
