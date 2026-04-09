ФСБ: активность телефонных и интернет-мошенников сохраняется на высоком уровне

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
УФСБ России по Самарской области отмечается сохраняющаяся на высоком уровне активность телефонных и интернет-мошенников. При этом имеют место быть как уже известные "сценарии", так и новые схемы осуществления указанной противоправной деятельности.

Зачастую злоумышленники осуществляют взлом персональных страниц социальных сетей граждан, а также аккаунтов государственных сервисов с использованием одноразовых "код-паролей", присланных в sms-сообщении под предлогом получения цветов, скидок, выигрышей, взлома персональных данных и т.п.

После получения доступа к указанным реквизитам жертвы мошенники, представляясь сотрудниками "Росфинмониторинга" или "ФСБ России", предъявляют пользователю обвинение в совершении киберпреступления и предлагают выполнить так называемые "административные поручения" сотрудников ФСБ во избежание привлечения к уголовной ответственности.

Звонки гражданам осуществляются с сотовых номеров различных интернет-мессенджеров. Для большей убедительности злоумышленники посредством видео-соединений предоставляют жертвам поддельные служебные удостоверения сотрудников ФСБ России, справок различных организаций, а также постановления о возбуждении уголовных дел. Для видео конференций мошенники зачастую используют интернет-мессенджер "Яндекс-Телемост".

В связи с изложенным напоминаем, что сотрудники ФСБ, органов исполнительной власти и других государственных структур никогда не запрашивают информацию о состоянии банковских счетов, не требуют проводить операции по переводу денег, не задействуют граждан в расследовании уголовных дел по телефону или выполнении каких-либо заданий, не присылают фото своих служебных удостоверений.

УФСБ России по Самарской области призывает граждан к бдительности и необходимости соблюдения мер цифровой безопасности.

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

