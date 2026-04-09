ФСБ: активность телефонных и интернет-мошенников сохраняется на высоком уровне

УФСБ России по Самарской области отмечается сохраняющаяся на высоком уровне активность телефонных и интернет-мошенников. При этом имеют место быть как уже известные "сценарии", так и новые схемы осуществления указанной противоправной деятельности.
Зачастую злоумышленники осуществляют взлом персональных страниц социальных сетей граждан, а также аккаунтов государственных сервисов с использованием одноразовых "код-паролей", присланных в sms-сообщении под предлогом получения цветов, скидок, выигрышей, взлома персональных данных и т.п.
После получения доступа к указанным реквизитам жертвы мошенники, представляясь сотрудниками "Росфинмониторинга" или "ФСБ России", предъявляют пользователю обвинение в совершении киберпреступления и предлагают выполнить так называемые "административные поручения" сотрудников ФСБ во избежание привлечения к уголовной ответственности.
Звонки гражданам осуществляются с сотовых номеров различных интернет-мессенджеров. Для большей убедительности злоумышленники посредством видео-соединений предоставляют жертвам поддельные служебные удостоверения сотрудников ФСБ России, справок различных организаций, а также постановления о возбуждении уголовных дел. Для видео конференций мошенники зачастую используют интернет-мессенджер "Яндекс-Телемост".
В связи с изложенным напоминаем, что сотрудники ФСБ, органов исполнительной власти и других государственных структур никогда не запрашивают информацию о состоянии банковских счетов, не требуют проводить операции по переводу денег, не задействуют граждан в расследовании уголовных дел по телефону или выполнении каких-либо заданий, не присылают фото своих служебных удостоверений.
УФСБ России по Самарской области призывает граждан к бдительности и необходимости соблюдения мер цифровой безопасности.
Последние комментарии
