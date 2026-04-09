Мессенджеру MAX год: суммарная аудитория превысила 107 млн, а госпаблики Самарской области переходят на новую платформу

Мессенджеру MAX год: суммарная аудитория превысила 107 млн, а госпаблики Самарской области переходят на новую платформу

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Год назад, 26 марта 2025 года, состоялся запуск мессенджера MAX. Сегодня это одна из самых быстрорастущих коммуникационных платформ, и Самарская область вносит значительный вклад в ее развитие: за 12 месяцев в регионе сформирована крупная сетей верифицированных каналов, насчитывающая более 1400 госпабликов.

Регион демонстрирует системный подход к информированию граждан через современные цифровые каналы. Самыми популярными и цитируемыми в регионе стали: канал губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева; канал правительства Самарской области. Эти площадки обеспечивают оперативную обратную связь с жителями и публикуют актуальные новости о развитии экономики, социальной сферы и инфраструктуры региона.

Всего по данным пресс-службы платформы, экосистема каналов в MAX уже превысила 3,6 млн публичных и приватных каналов, включая СМИ, блогеров и лидеров мнений. Общее количество подписок составило более 200 млн. С момента запуска в MAX зарегистрировались более 107 млн пользователей. В марте 2026 года ежедневная аудитория мессенджера превысила 77 млн человек. Пользователи отправляют в среднем более 1,5 млрд сообщений и совершают около 30 млн звонков в день. Приложение доступно в 40 странах.

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

