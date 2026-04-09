Мессенджеру MAX год: суммарная аудитория превысила 107 млн, а госпаблики Самарской области переходят на новую платформу

Год назад, 26 марта 2025 года, состоялся запуск мессенджера MAX. Сегодня это одна из самых быстрорастущих коммуникационных платформ, и Самарская область вносит значительный вклад в ее развитие: за 12 месяцев в регионе сформирована крупная сетей верифицированных каналов, насчитывающая более 1400 госпабликов.

Регион демонстрирует системный подход к информированию граждан через современные цифровые каналы. Самыми популярными и цитируемыми в регионе стали: канал губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева; канал правительства Самарской области. Эти площадки обеспечивают оперативную обратную связь с жителями и публикуют актуальные новости о развитии экономики, социальной сферы и инфраструктуры региона.

Всего по данным пресс-службы платформы, экосистема каналов в MAX уже превысила 3,6 млн публичных и приватных каналов, включая СМИ, блогеров и лидеров мнений. Общее количество подписок составило более 200 млн. С момента запуска в MAX зарегистрировались более 107 млн пользователей. В марте 2026 года ежедневная аудитория мессенджера превысила 77 млн человек. Пользователи отправляют в среднем более 1,5 млрд сообщений и совершают около 30 млн звонков в день. Приложение доступно в 40 странах.