Мессенджеру MAX год: суммарная аудитория превысила 107 млн, а госпаблики Самарской области переходят на новую платформу

Год назад, 26 марта 2025 года, состоялся запуск мессенджера MAX. Сегодня это одна из самых быстрорастущих коммуникационных платформ, и Самарская область вносит значительный вклад в ее развитие: за 12 месяцев в регионе сформирована крупная сетей верифицированных каналов, насчитывающая более 1400 госпабликов.
Регион демонстрирует системный подход к информированию граждан через современные цифровые каналы. Самыми популярными и цитируемыми в регионе стали: канал губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева; канал правительства Самарской области. Эти площадки обеспечивают оперативную обратную связь с жителями и публикуют актуальные новости о развитии экономики, социальной сферы и инфраструктуры региона.
Всего по данным пресс-службы платформы, экосистема каналов в MAX уже превысила 3,6 млн публичных и приватных каналов, включая СМИ, блогеров и лидеров мнений. Общее количество подписок составило более 200 млн. С момента запуска в MAX зарегистрировались более 107 млн пользователей. В марте 2026 года ежедневная аудитория мессенджера превысила 77 млн человек. Пользователи отправляют в среднем более 1,5 млрд сообщений и совершают около 30 млн звонков в день. Приложение доступно в 40 странах.
Последние комментарии
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет