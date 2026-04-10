Самарская область в тройке регионов-лидеров по числу заявок на всероссийский конкурс "Мастер года"

В Самарской области стартовал региональный этап всероссийского конкурса "Мастер года". Конкурс служит площадкой для обмена эффективными практиками и укрепления престижа педагогической профессии и проходит в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".

"Программа "Профессионалитет" успешно развивается в регионе, благодаря ей мы вовлекаем большое количество молодых людей в освоение рабочих профессий, которые сейчас востребованы на рынке труда", — отмечал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Развитие талантов и создание возможностей для детей и молодежи — одно и приоритетных направлений Народной программы партии "Единая Россия".

В этом году количество желающих принять участие в конкурсе "Мастер года" заметно возросло: на отборочный этап по всей стране подано более 12,9 тысячи заявок — почти на треть больше, чем годом ранее.

"Растущий интерес к конкурсу "Мастер года" подтверждает его востребованность и важность для развития системы среднего профессионального образования. Педагоги СПО сегодня — это активное и сплоченное профессиональное сообщество, объединенное общими ценностями и стремлением к совершенствованию. "Мастер года" стал для этого сообщества точкой сборки лучших педагогических практик, местом, где рождаются новые стандарты наставничества", — подчеркнул министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по числу заявок: в отборочном этапе участвовали почти 600 педагогов колледжей и техникумов. Из них 12 участников, набравших наибольшее количество баллов, встретятся в региональном этапе конкурса.

"Педагоги и наставники, мастера производственного обучения нашего региона с высоким профессионализмом и большой самоотдачей работают со студентами колледжей и техникумов. Участие в конкурсе "Мастер года" дает им возможность продемонстрировать свои знания, опыт и выдающиеся практики, обменяться опытом. Желаю участникам регионального этапа успехов, пусть работа в рамках конкурса будет полезной и интересной", — сказала заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.

Победитель регионального этапа представит Самарскую область в финале, который состоится в конце сентября в Новом Уренгое. Имя лучшего мастера страны объявят 2 октября — в День среднего профессионального образования. Организаторами состязания выступают минпросвещения России и общероссийский профсоюз образования, федеральным оператором — Институт развития профессионального образования.