В Самарской области ожидаются дожди и перепады температуры в 17°C

В Приволжском УГМС рассказали о погоде на ближайшие дни, с 10 по 13 апреля. По данным синоптиков, в регионе ожидаются сильные перепады между дневной и ночной температурой воздуха, а выходные будут дождливыми.
В пятницу, 10 апреля, в Самаре облачно с прояснениями, дожди, возможны грозы. Ветер южный, юго-западный, 8…13 м/с. Температура воздуха +12…+14 °C.
11 апреля в регионе ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный, 3…8 м/с. Температура воздуха в ночные часы 0…+5 °C, в дневные +12…+17 °C.
В воскресенье, 12 апреля, в Самарской области прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами — небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °C, днем +13…+18 °C.
13 апреля будет пасмурно и дождливо. Ветер северо-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит +3…+8 °C, днем столбик термометра поднимется до +14…+19 °C.
