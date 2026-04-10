В Тольятти главврача поликлиники №2 обвинили в мошенничестве

Главврач тольяттинской городской поликлиники №2 обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает сайт Центрального районного суда, который 9 апреля удовлетворил ходатайство следствия об отстранении главврача от должности.

В пресс-релизе суда ФИО подозреваемого не приводится, он поименован как "Е.В.", по совместительству работающий врачом-урологом. По данным сайта медучреждения, его возглавляет Владимир Ермолаев.

Суд, удовлетворяя ходатайство следствия, указал, что мужчина обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории тяжких, связанного с хищением бюджетных денежных средств с использованием своих должностных полномочий. При этом свидетелями по делу проходят его подчиненные.

"Имеются основания, что при условии продолжения исполнения Е.В. своих должностных обязанностей, он может повлиять на дальнейший ход предварительного следствия, воспрепятствовать установлению истины по уголовному делу и оказать давление на свидетелей, находящихся в том числе в его прямом подчинении, а также находясь на своем рабочем месте может уничтожить документы и предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу", - сообщается в релизе суда.

Главврач находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, что предыдущий главврач поликлиники №2 также попал под уголовное преследование и выслушал приговор за присвоение выплат, которые он начислял подчиненным.