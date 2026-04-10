В Тольятти главврача поликлиники №2 обвинили в мошенничестве

Главврач тольяттинской городской поликлиники №2 обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает сайт Центрального районного суда, который 9 апреля удовлетворил ходатайство следствия об отстранении главврача от должности.
В пресс-релизе суда ФИО подозреваемого не приводится, он поименован как "Е.В.", по совместительству работающий врачом-урологом. По данным сайта медучреждения, его возглавляет Владимир Ермолаев.
Суд, удовлетворяя ходатайство следствия, указал, что мужчина обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории тяжких, связанного с хищением бюджетных денежных средств с использованием своих должностных полномочий. При этом свидетелями по делу проходят его подчиненные.
"Имеются основания, что при условии продолжения исполнения Е.В. своих должностных обязанностей, он может повлиять на дальнейший ход предварительного следствия, воспрепятствовать установлению истины по уголовному делу и оказать давление на свидетелей, находящихся в том числе в его прямом подчинении, а также находясь на своем рабочем месте может уничтожить документы и предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу", - сообщается в релизе суда.
Главврач находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, что предыдущий главврач поликлиники №2 также попал под уголовное преследование и выслушал приговор за присвоение выплат, которые он начислял подчиненным.
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.