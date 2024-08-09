Облсуд смягчил наказание бывшему главврачу поликлиники №2 Тольятти

Апелляционная инстанция Самарского областного суда изменила приговор Центрального районного суда бывшему главврачу тольяттинской городской поликлиники №2 Андрею Житлову.

Напомним, по версии следствия, Житлов в течение двух лет с декабря 2020 г. незаконно начислял 15 сотрудникам выплаты за увеличенный объем работы в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение". Ежемесячно работники снимали с банковских карт часть средств и передавали руководителю, а тот расходовал их по своему усмотрению. Общая сумма похищенных средств превысила 1,6 млн рублей.

Во время следствия арестовали имущество и средства обвиняемого на более чем 1,3 млн рублей.

По окончании следствия, в августе 2023 г., уголовное дело в отношении Андрея Житлова поступило для рассмотрения в Центральный районный суд Тольятти. Медика обвиняли по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в крупном размере").

Судебный процесс длился несколько месяцев. И 9 апреля 2024 г. Житлову огласили приговор. Суд снял с него обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, но признал виновным в растрате. Медика приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе Самарского областного суда, данный приговор был обжалован стороной защиты. В итоге 1 августа апелляционная инстанция снизила срок заключения на два месяца.

После оглашения апелляционного определения приговор считается вступившим в законную силу. Но у сторон есть право обжаловать вынесенные судебные акты в вышестоящих судебных инстанциях.