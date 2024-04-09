16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти главврача Андрея Житлова отправили в колонию за растрату В Нефтегорске мужчину приговорили к исправительным работам за поджог дачных домов В Самаре вынесли приговор замдиректору "Ундоровской Волжанки" Самарчанке, обвиняемой в реабилитации нацизма, вынесли приговор Суд вынес приговор экс-главе БМСЭ Дмитрию Драчу

Суды Происшествия

В Тольятти главврача Андрея Житлова отправили в колонию за растрату

ТОЛЬЯТТИ. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 88
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 9 апреля, в Тольятти вынесли приговор главе местной поликлиники № 2 Андрею Житлову. Его обвиняли по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в крупном размере").

По версии следствия, Житлов в течение двух лет с декабря 2020 г. незаконно начислял 15 сотрудникам выплаты за увеличенный объем работы в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение". Ежемесячно работники снимали с банковских карт часть средств и передавали руководителю, который расходовал их по своему усмотрению. Общая сумма похищенных средств превысила 1,6 млн рублей.

Во время следствия арестовали имущество и средства обвиняемого на более чем 1,3 млн рублей. Самого Андрея Житлова задержали в декабре 2022 года.

Сегодня суд снял с него обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, но признал виновным в растрате. Медика приговорили к двум с половиной годам лишения свободы. Это решение осужденный собрался обжаловать.

"Мы считаем приговор незаконным и необоснованным", — сообщил адвокат Вячеслав Земчихин.
По версии стороны защиты, врачи подтвердили, что им начисляли премии за серьезные переработки. А дальше они сами скидывались на какие-то нужды.

Напомним, это не первое громкое задержание в медицинской сфере региона. Например, недавно силовики задержали главу "Фарм Мед" Андрея Изюмского.

Какие меры повышения безопасности дорожного движения Вы считаете наиболее эффективными?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5