В Тольятти главврача Андрея Житлова отправили в колонию за растрату

Во вторник, 9 апреля, в Тольятти вынесли приговор главе местной поликлиники № 2 Андрею Житлову. Его обвиняли по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в крупном размере").

По версии следствия, Житлов в течение двух лет с декабря 2020 г. незаконно начислял 15 сотрудникам выплаты за увеличенный объем работы в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение". Ежемесячно работники снимали с банковских карт часть средств и передавали руководителю, который расходовал их по своему усмотрению. Общая сумма похищенных средств превысила 1,6 млн рублей.

Во время следствия арестовали имущество и средства обвиняемого на более чем 1,3 млн рублей. Самого Андрея Житлова задержали в декабре 2022 года.

Сегодня суд снял с него обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, но признал виновным в растрате. Медика приговорили к двум с половиной годам лишения свободы. Это решение осужденный собрался обжаловать.

"Мы считаем приговор незаконным и необоснованным", — сообщил адвокат Вячеслав Земчихин.

По версии стороны защиты, врачи подтвердили, что им начисляли премии за серьезные переработки. А дальше они сами скидывались на какие-то нужды.

Напомним, это не первое громкое задержание в медицинской сфере региона. Например, недавно силовики задержали главу "Фарм Мед" Андрея Изюмского.