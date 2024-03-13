Силовики задержали главу "Фарм Мед" Андрея Изюмского

В Самаре произошло еще одно громкое задержание в медицинской сфере. Силовики "взяли" директора компании "Фарм Мед" Андрея Изюмского.

По данным Волга Ньюс, его обвиняют в крупном мошенничестве с поставками медицинского оборудования. Предполагается, что ущерб региональному бюджету может исчисляться десятками миллионов рублей. Изюмского уже арестовали на два месяца — то есть, на время следствия.

Адвокат Изюмского Михаил Пыряев пояснил журналисту Волга Ньюс, что пока не может прокомментировать уголовное дело. Он лишь уточнил, что возбуждено оно отдельно от дела бывшего замминистра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева.

Напомним, 4 августа 2023 г. представители ГУ МВД по Самарской области сообщили о задержании Майрамукаева и уточнили, что вопросы к нему возникли в рамках расследования "в отношении заместителя главного врача одного из бюджетных учреждений здравоохранения области, подозреваемого в хищении бюджетных денег при заключении договора поставки медицинского оборудования".

Этим заместителем главврача является Алексей Ошурков из больницы им. Середавина. Вместе с ним под следствие подпал предполагаемый подельник — руководитель ООО "Диэль" Илья Нурмамятов. В уголовном деле Ошуркова и Нурмамятова идет речь о закупке оборудования по завышенной цене. Сумма ущерба для бюджета исчисляется миллионами рублей, причем предполагаемое хищение было совершено в период пандемии.

Майрамукаев уже становился фигурантом уголовного дела, связанного с проектом "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения", реализуемого в рамках национального проекта "Здравоохранение". Но тогда он ответственности избежал.

На этот же раз Майрамукаева арестовал суд. В конце августа 2023 г. Следственный комитет возбудил в отношении него еще одно уголовное дело: о получении взятки 15 млн рублей. Майрамукаева считали человеком бывшего главы минздрава Самарской области Михаила Ратманова.