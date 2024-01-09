Экс-замминистра здравоохранения Самарской области внесли в реестр уволенных из-за утраты доверия

Асланбек Майрамукаев пополнил своей персоной федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Информация указана в официальном опубликовании. Ранее мужчина занимал пост замминистра здравоохранения Самарской области.
Напомним, 4 августа 2023 г. представители ГУ МВД по Самарской области сообщили о задержании Майрамукаева и уточнили, что вопросы к нему возникли в рамках расследования "в отношении заместителя главного врача одного из бюджетных учреждений здравоохранения области, подозреваемого в хищении бюджетных денег при заключении договора поставки медицинского оборудования".
Этим заместителем главврача является Алексей Ошурков из больницы им. Середавина. Вместе с ним под следствие подпал предполагаемый подельник — руководитель ООО "Диэль" Илья Нурмамятов. В уголовном деле Ошуркова и Нурмамятова идет речь о закупке оборудования по завышенной цене. Сумма ущерба для бюджета исчисляется миллионами рублей, причем предполагаемое хищение было совершено в период пандемии.
Майрамукаев уже становился фигурантом уголовного дела, связанного с проектом "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения", реализуемого в рамках национального проекта "Здравоохранение". Но тогда он ответственности избежал.
На этот же раз Майрамукаева арестовал суд. В конце августа 2023 г. Следственный комитет возбудил в отношении него еще одно уголовное дело: о получении взятки 15 млн рублей. Майрамукаева считали человеком бывшего главы минздрава Самарской области Михаила Ратманова.
Закон о создании реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия, вступил в силу в январе 2018 года. С тех пор список регулярно обновляют. Последними в 2023 г. из Самарской области в него попали полицейские. Это Анастасия Савельева из группы по делам несовершеннолетних ОМВД Безенчукского района, инспектор ДПС 2 взвода 3 роты 1 батальона из УМВД Самары Алексей Моисеев и Татьяна Солдаткина — теперь уже бывший начальник отдела по вопросам миграции ОП по Красноглинскому району Самары ГУ МВД России по Самарской области.
Всего в реестре на начало 2024 г. 4092 человека со всей страны.
Последние комментарии
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сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас