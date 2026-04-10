Сызранец фиктивно прописал в аварийном доме 18 мигрантов

В Сызрани местный житель обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранных граждан, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Сызранские следователи завершили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее не судимого местного 29-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в организации фиктивной постановки на учет иностранцев.



Мужчина фиктивно прописал в своем доме на ул. Сеченова в разное время 18 мигрантов. При этом дом, где регистрировались граждане одного из соседних государств, находится в аварийном состоянии и не пригоден для проживания — забор повален, крыша разрушена, электричества нет, вода и отопление отсутствуют.



Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении четырех эпизодов преступления по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ", злоумышленник признал вину и пояснил, что за свои услуги он получал вознаграждения до 2000 тысяч рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.