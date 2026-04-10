В Красноармейском районе вынесли приговор инспектору ДПС, получившему взятку

Красноармейским районным судом Самарской области вынесен приговор в отношении бывшего инспектора ДПС, которого обвиняли в получении взятки (ч.3 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба суда.
Установлено, что подсудимый, являясь должностным лицом, получил от гражданина взятку в размере 50 тыс. руб. за несоставление протокола об административном правонарушении. Экс-полицейский вину в совершении вышеуказанного преступления признал полностью.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 1 месяц, со штрафом в размере трехкратной суммы взятки в размере 150 тыс. руб., с лишением права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок два года. Отбывать наказание бывший инспектор будет в исправительной колонии общего режима, с лишением на основании ст. 48 УПК РФ специального звания "старший лейтенант полиции".
Мера пресечения изменена с домашнего ареста на заключение под стражу.
Приговор в законную силу не вступил.
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???