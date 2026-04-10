В Красноармейском районе вынесли приговор инспектору ДПС, получившему взятку

Красноармейским районным судом Самарской области вынесен приговор в отношении бывшего инспектора ДПС, которого обвиняли в получении взятки (ч.3 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что подсудимый, являясь должностным лицом, получил от гражданина взятку в размере 50 тыс. руб. за несоставление протокола об административном правонарушении. Экс-полицейский вину в совершении вышеуказанного преступления признал полностью.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 1 месяц, со штрафом в размере трехкратной суммы взятки в размере 150 тыс. руб., с лишением права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок два года. Отбывать наказание бывший инспектор будет в исправительной колонии общего режима, с лишением на основании ст. 48 УПК РФ специального звания "старший лейтенант полиции".

Мера пресечения изменена с домашнего ареста на заключение под стражу.

Приговор в законную силу не вступил.