В Самаре командир отделения полиции организовал канал незаконной миграции

В Самаре суд вынес приговор бывшему командиру отделения транспортной полиции и местному жителю, обвиняемым в организации канала незаконной миграции на железнодорожном вокзале. Об этом рассказали в Центральном МСУТ СК России.

"В зависимости от роли каждого фигуранты признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения) и п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, группой лиц по предварительному сговору), п. "е" ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество)", - уточнили в Центральном МСУТ.

По данным Волга Ньюс, речь идет о полицейском Сергее Гусакове, а его подельником признали Валерия Кудашова. Приговор же вынесли 6 апреля. Гусаков в период 2020-2024 гг. должен был контролировать пребывание иностранцев на территории России, но сговорился с товарищем для организации незаконной миграции. За определенную сумму Гусаков не проводил проверки иностранцев, которые имели нарушения режима пребывания в России, и они беспрепятственно находились на территории железнодорожного вокзала Самары. Все вскрылось во время оперативно-разыскных мероприятий ОСБ УТ МВД России по ПФО и УФСБ России по Самарской области.

Гусакова приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 150 тыс. рублей. Кудашов приговорен к сроку в 1 год и 6 месяцев и штрафу в 150 тыс. рублей.

Вместе с тем в суде рассматривают уголовные дела в отношении еще трех бывших командиров отделений полиции Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте и гражданских лиц, обвиняемых в аналогичных преступлениях.

Последние комментарии

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

