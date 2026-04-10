В Самаре командир отделения полиции организовал канал незаконной миграции

В Самаре суд вынес приговор бывшему командиру отделения транспортной полиции и местному жителю, обвиняемым в организации канала незаконной миграции на железнодорожном вокзале. Об этом рассказали в Центральном МСУТ СК России.

"В зависимости от роли каждого фигуранты признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения) и п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, группой лиц по предварительному сговору), п. "е" ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество)", - уточнили в Центральном МСУТ.

По данным Волга Ньюс, речь идет о полицейском Сергее Гусакове, а его подельником признали Валерия Кудашова. Приговор же вынесли 6 апреля. Гусаков в период 2020-2024 гг. должен был контролировать пребывание иностранцев на территории России, но сговорился с товарищем для организации незаконной миграции. За определенную сумму Гусаков не проводил проверки иностранцев, которые имели нарушения режима пребывания в России, и они беспрепятственно находились на территории железнодорожного вокзала Самары. Все вскрылось во время оперативно-разыскных мероприятий ОСБ УТ МВД России по ПФО и УФСБ России по Самарской области.

Гусакова приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 150 тыс. рублей. Кудашов приговорен к сроку в 1 год и 6 месяцев и штрафу в 150 тыс. рублей.

Вместе с тем в суде рассматривают уголовные дела в отношении еще трех бывших командиров отделений полиции Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте и гражданских лиц, обвиняемых в аналогичных преступлениях.