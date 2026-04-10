"Школа РНФ" прошла в Самарской области

С 8 по 9 апреля в Самарской области прошла "Школа РНФ". Участники встретились с руководством Фонда, посетили тематические семинары для ученых и представителей предприятий региона и дискуссии с экспертами и руководителями проектов, поддержанных РНФ.

Применить знания на практике помогла деловая игра, позволяющая освоить процесс подготовки и экспертизы заявок. Кроме того, ученые из ведущих вузов Самарской области представили руководству Фонда свои разработки, созданные при поддержке РНФ.

В среду, 8 апреля, в рамках программы "Школы РНФ" прошла вводная встреча "Российский научный фонд и Самарская область - итоги взаимодействия". Участники обсудили роль грантовых инструментов РНФ в научно-технологическом развитии региона, а также подвели итоги реализации совместных региональных конкурсов. Среди выступающих - председатель Общественной палаты Самарской области, президент Самарского университета им. Королева, академик РАН Виктор Сойфер, заместитель генерального директора РНФ Елена Попова, начальник Управления программ и проектов РНФ Игорь Проценко и врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Виктор Сойфер призвал ученых, в том числе молодых, активнее участвовать в конкурсах РНФ. "Статистика демонстрирует, что поддержку получают далеко не все заявки, однако систематическая работа над их качеством и проявленная целеустремленность в итоге обеспечивают положительный результат", - подчеркнул он.

Марк Шлеенков отметил, что регион всегда поддерживал активное взаимодействие науки и промышленного сектора. "Наше конкурентное преимущество - хорошая связь с промышленными предприятиями, так сложилось исторически. В 2026 г. в рамках поручения губернатора Вячеслава Федорищева продолжим курс на усиление связи высшего образования и науки с реальным сектором экономики. В 2025 г. на региональные конкурсы РНФ было подано более 70 заявок, 20 из них получили поддержку в 2026 году. Обращаюсь к молодым ученым Самарской области: при прочих равных приоритет в поддержке получит тот, кто сотрудничает с реальным сектором, заявляет практико-ориентированные проекты, это особенно важно для развития экономики региона", - рассказал Марк Шлеенков.

Заместитель генерального директора РНФ Елена Попова напомнила, что конкурсная линейка РНФ трансформируется, следует за научно-технологической повесткой и теми технологическими вызовами, которые стоят перед страной, оставаясь важным инструментом грантовой поддержки фундаментальных исследований. "С 2023 г. развивается и направление прикладных исследований - грантовые инструменты здесь расширяются. При этом опыт Фонда уже признан успешным при реализации программ, которые сегодня проводятся в региональном сегменте. Мы экстраполируем эти программы на проекты по обеспечению технологического лидерства и надеемся, что опыт проведения пилотных конкурсов совместно с регионами получит свое дальнейшее развитие", - подчеркнула заместитель генерального директора РНФ.

В первый день также прошел семинар "Конкурсы РНФ: возможности для предприятий", посвященный вовлечению компаний реального сектора экономики региона в конкурсы Фонда. На семинаре рассмотрели практические механизмы взаимодействия науки и бизнеса в рамках инструментов РНФ, включая понятие "квалифицированный заказчик", логику отбора проектов Научно-технологическим советом и региональный аспект проведения конкурсов.

Отдельный блок работы "Школы РНФ" традиционно был посвящен повышению качества заявок научных коллективов. В рамках семинара "Как выиграть конкурс РНФ: взгляд эксперта" члены экспертных советов Фонда подробно разобрали структуру заявки, представили требования конкурсной документации, критерии экспертной оценки и типичные ошибки заявителей.

Второй день "Школы РНФ" начался с посещения научных подразделений, где работают коллективы под руководством победителей конкурсов РНФ. Начальник Управления программ и проектов РНФ Игорь Проценко посетил Научно-технологический центр композиционных материалов Самарского университета им. Королева.

Грантополучатели под руководством Евгения Куркина представили проект по развитию методов и созданию электронных ресурсов для прогнозирования новых материалов. О проектировании изделий из композиционных материалов, аддитивных технологиях и об исследовании процессов горения в энергетических установках рассказали участники проекта под руководством Владислава Блатова. Их проект реализуется на базе Международного научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению Самарского государственного технического университета.

Завершающим мероприятием "Школы РНФ" стала полюбившаяся многим деловая игра "Ставка на грант": участники примерили на себя роли исследователя и эксперта РНФ. В ходе игры команды разрабатывали собственные проекты для подачи на грант и одновременно оценивали проекты других участников по реальным критериям Фонда. Деловая игра помогает понять логику экспертной оценки, увидеть сильные и слабые стороны заявок и приобрести навыки для успешного прохождения конкурсного отбора.

 

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

